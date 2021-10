Tempo será instável no Estado neste sábado

Elaine Silva/Capital News Previsão para este sábado

Tempo será instável, em Mato Grosso do Sul, neste sábado (2). Modelos meteorológicos indicam chance de chuva moderada a forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento entre 40-70 km/h e possível queda de granizo, sendo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

Apesar da chuva, o tempo deve ficar abafado no decorrer do final de semana em grande parte do Estado, exceto no sul onde as temperaturas máximas devem ficar mais amenas a partir de sábado (2). A tendência é que os maiores acumulados se concentrem no extremo sul do Estado que deve registrar entre 30-60 mm, e entre 5-20 mm nas demais áreas.

Em Campo Grande a mínima será de 23°C e a máxima de 37°C. Em Dourados mínima de 23°C e máxima de 38°C, Ponta Porã mínima 22°C e máxima de 36°C, Corumbá mínima de 28°C e máxima de 40°C, Coxim mínima de 24°C e máxima de 39°C e Três Lagoas mínima de 23°C e máxima de 35°C.