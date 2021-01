Shopping dá dicas de como entreter as crianças durante as férias escolares e isolamento social

Buscando auxiliar os pais durante as férias coletivas e dar dicas e sugestões para entreter a garotada durante o isolamento social, o Shopping Campo Grande elencou algumas opções que são dicas simples e que podem ser feitas em casa. A vantagem é que pais e tios podem adquirir os produtos das brincadeiras em suas compras pessoalmente ou escolher e pegar no drive thru.

Entre as sugestões de leitura, nada melhor que começar com Monteiro Lobato. Que criança não curte a história Narizinho, Pedrinho, o Visconde, Rabicó, Tia Nastácia, e, claro, Emília? “Reinações de Narizinho” não sai de moda e entretém crianças e adultos.

Já a garotada mais nova, podem ser entretidas durante a hora do banho que é uma das horas mais divertidas, onde é possível fazer a leitura da “Sofia e seus amigos se divertem debaixo d'água”, que traz o relato de Sofia e seus amigos que seu filho pode apreciar no banho ou na piscina.

Além de clássicos e de boas histórias, existem os livros que trazem uma série de passatempos. “Histórias & Passatempos” é um deles. São contos, caça-palavras, jogo dos erros e labirinto. Todas essas obras são encontradas na Leitura do Shopping Campo Grande.

Está querendo fazer a garotada gastar energia? Caso seu espaço seja grande ou pequeno dá para criar algumas brincadeiras. Se tiver mais de uma criança faça uma competição de dança. Coloque as músicas que eles adoram. Mesmo os mais velhos terão que dançar a Galinha Pintadinha e os mais novos o Kidz Bop.

Também da para fazer a gincana de dança, por que não relembrar suas brincadeiras de infância?! Pular corda e elástico gastam uma caloria e tanto. E a Amarelinha? Difícil fazer os quadrados no porcelanato?! Use fita adesiva colorida que pode ser encontrada na Leitura, por exemplo.

Para os pais que tem apenas um filho, dá para investir um pouco mais. Use o videogame para que ele se movimente. Alguns jogos são opções que entretem e o ajudam a não ficar parado. No Shopping Campo Grande dá para encontrar diversas opções na R3 Imports e na Retrô Games.

Porque não ensinar o seu filho a cozinhar? Isso é uma atividade que pode ser curtida por toda a família. Se a molecada puder se divertir e investir na receita do brigadeiro com uma panelinha nova é tudo uma alegria. Livros de receita são bem fáceis de encontrar. A Leitura do Shopping Campo Grande tem algumas opções, mas é possível também buscar a receita daquele docinho na internet. E, que tal usar umas louças bem coloridas para animar a garotada? A Camicado tem peças incríveis e bem alegres que vão dar um incentivo a mais.

Caso prefira algo mais calmo, e a vibe não seja a cozinha, mas um filminho com pipoca ou o lanche do Mc Donald´s, é possível pedir pelo IFood o Mc Lanche Feliz. A pipoca fica por conta do Cinemark que vende os pacotes para serem consumidos na sua casa.

Mas que tal bolar um acampamento no quintal de casa ou na sala? Aquela sua barraca que está guardada no “quartinho da bagunça” vai ser montada e vai virar ponto alto da brincadeira. E os marshmallows? Tem nas lojas Americanas e no quiosque da Fini, do Shopping Campo Grande. Não pode faltar histórias de pescador e contos de terror. Se der e não houver briga com os vizinhos, pode rolar até uma cantoria. Afinal o que manda é a diversão.

Um jogo de tabuleiro pode ser uma opção simples para colocar a família numa brincadeira para agradar a todos. O War não é para crianças menores de 10 anos, e agora tem diversas versões. Outro clássico que ganhou várias versões, é o jogo Detetive indicado para crianças com mais de 8 anos. O objetivo é descobrir o verdadeiro criminoso.

Caso prefira jogos mais simples. O Sushi Mania é para jogadores com 6 anos ou mais. O objetivo é saber quem será o mais habilidoso sushiman e nenhum ingrediente pode ser desperdiçado. Esse jogo e todos os outros citados podem ser encontrados na Ri Happy do Shopping Campo Grande.

Além da possibilidade de brincar de Lego ou montar um quebra-cabeças. Assim, os pais conseguem reunir crianças de todas as idades.

Além da possibilidade de brincar de Lego ou montar um quebra-cabeças. Assim, os pais conseguem reunir crianças de todas as idades.

