HU-UFGD registra aumento de 8% em internações e destaca avanços na saúde indígena em 2023

Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD)

Arquivo Ebserh/Gov.br

Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD)

O Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), parte da Rede Ebserh, divulgou seu Relatório de Gestão 2023, que revela um aumento de 8% no número de internações e avanços significativos na saúde indígena. O documento, elaborado pelo Setor de Governança e Estratégia, destaca o crescimento expressivo da instituição em vários aspectos, refletindo o compromisso com a qualidade e inovação no atendimento.

Em 2023, o HU-UFGD consolidou sua atuação na Rede de Assistência à Saúde da Macrorregião de Dourados, registrando recordes históricos em internações, procedimentos cirúrgicos, partos e consultas. O hospital também fez avanços significativos na saúde indígena, destacando-se como o terceiro da Rede Ebserh com maior número de internações e partos para este grupo. As internações de indígenas cresceram 3,33% e o número de partos aumentou de 517 em 2022 para 524 em 2023.

Além do crescimento nos atendimentos, a instituição investiu na modernização dos processos de gestão e na implementação de novas tecnologias. O uso do Power BI para a apresentação de indicadores é um exemplo de como o hospital busca aprimorar a eficiência e a transparência. O compromisso com a sustentabilidade e a gestão eficiente dos recursos públicos também foram prioridades, refletindo a missão do HU-UFGD de oferecer um atendimento de alta qualidade.

O relatório também destaca a atuação do Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar (NVEH), que notificou 1.436 agravos em 2023, com sífilis em gestantes e síndrome respiratória aguda grave (SRAG) sendo os casos mais prevalentes. A segurança do paciente foi enfatizada com a realização do I Fórum de Segurança do Paciente e campanhas educativas voltadas para promover um ambiente seguro.

O Banco de Leite Humano Hilda Bergo Duarte, do HU-UFGD, coletou 1.263 litros de leite humano e realizou 1.442 visitas domiciliares, desempenhando um papel crucial na assistência materno-infantil. Com uma estrutura de 168 leitos e uma equipe de mais de 1.400 colaboradores, o HU-UFGD continua a ser um pilar essencial na saúde da região, focando no crescimento contínuo e na melhoria dos serviços oferecidos.