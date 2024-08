Curso online fortalece lideranças juvenis na promoção da saúde mental

Fernanda Oliveira

Capital News



A Secretaria de Estado da Cidadania, em parceria com a Subsecretaria de Políticas Públicas para Juventude, promoverá na próxima sexta-feira (23) o curso "Lançamento da Formação e Capacitação - Saúde Mental do Jovem Sul-mato-grossense". O evento, que ocorrerá às 9h via plataforma Zoom, é destinado a lideranças juvenis de Mato Grosso do Sul, incluindo representantes de conselhos, psicólogos, assistentes sociais, professores e outras entidades envolvidas.

O Subsecretário de Políticas Públicas para Juventude, Jessé Cruz, destacou que o curso de 180 horas, oferecido pela Fiocruz/MS, é parte fundamental do pilar "Capacitação" da Semana Estadual da Juventude. O objetivo é criar uma rede de suporte e promoção da saúde mental para jovens, proporcionando materiais e recursos didáticos que fortalecerão a compreensão e a atuação dos participantes na área.

Além do curso, o webinário também oferecerá um material multiplicador, com subsídios teóricos e recursos audiovisuais, para apoiar as atividades dos órgãos e pontos focais que trabalham com juventude. As capacitações serão personalizadas conforme as necessidades e temas relevantes discutidos durante o evento.

Os interessados em participar devem se inscrever previamente pelo link disponível, garantindo assim sua presença no webinário "Lançamento da Formação Saúde Mental do Jovem Sul-mato-grossense - Adolescências e Juventudes na Contemporaneidade".

Serviço

O curso será realizado na sexta-feira (23), as 09h da manhã, via plataforma Zoom. Para participar aperte aqui para ir ao link de inscrição.