Santa Casa transfere pacientes para abrir novas vagas

A Santa Casa de Campo Grande informou em nota, que deve transferir pacientes da UTI COVID da Unidade do Trauma para outros hospitais e, assim, voltar a disponibilizar um CTI não-COVID com 10 vagas, com o intuito de normalizar a situação.

“A expectativa para normalizar os atendimentos no Pronto-socorro da Santa Casa de Campo Grande é nas próximas 24 horas. Nesse período, técnicos das secretarias de saúde do Município e do Estado vão tentar transferir pacientes da UTI COVID da Unidade do Trauma para outros hospitais e, assim, voltar a disponibilizar um CTI não-COVID com 10 vagas, o que vai desafogar o atendimento aos pacientes críticos que hoje aguardam por um leito de terapia intensiva em UTIs adaptadas no Centro Cirúrgico ou no PS.

Nos próximos dias, as equipes da SES, SESAU e do NIR - Núcleo Interno de Regulação da Santa Casa – com a mediação do Conselho Regional de Medicina, pretendem definir critérios para o encaminhamento de pacientes críticos ao hospital, principalmente na chamada “vaga zero”, que só deve ocorrer em casos de risco iminente de morte”.