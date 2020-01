Santa Casa define atendimento para casos suspeitos de Coronavírus

Divulgação/Santa Casa Reunião aconteceu nesta quinta-feira

Profissionais da saúde da Santa Casa de Campo Grande definiram o fluxo de atendimento a ser seguido caso receba casos suspeitos de Coronavírus (2019n-CoV). A reunião aconteceu nesta quinta-feira (30).

Foi construído o fluxo baseado em protocolos do Ministério da Saúde e da SES (Secretaria de Estado de Saúde) e orientado que, caso o hospital receba pacientes suspeitos, deverá ser feita de imediato a notificação para as autoridades de saúde. Também foi discutido a definição do caso, definição de contato, exames laboratoriais e de imagens, critérios de internação, tratamento, precauções específicas, transporte do paciente e prevenção, conforme a assessoria.

Participaram da reunião coordenadores do pronto-socorro, Prontomed, das UTI’s, diretoria de enfermagem, diretoria técnica, NIR (Núcleo Interno de Regulação), gerência médica, gerência multiprofissional, representantes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e do Núcleo de Vigilância Epidemiológica, representantes do Núcleo de Segurança do Paciente, diretoria de Gestão Estratégica e Planejamento, laboratório, SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho), entre outros gestores.