Saiba onde se imunizar contra a gripe neste sábado

Fábio Arantes/SECOM

A prefeitura municipal irá realizar mais um plantão de imunização neste sábado (31). Ao todo serão 20 unidades de saúde abertas exclusivamente para aplicação de vacinas das 7h30 às 17h, sem intervalo para o almoço.

A campanha de vacinação começou no dia 13 de maio e era destinada apenas para públicos específicos, porém, desde o início deste mês foi liberada para a população em geral. A vacina da Influenza protege contra três diferentes vírus da gripe.

De acordo com a assessoria, o último levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), atualizado nesta sexta-feira (30), 186.925 pessoas dos grupos prioritários tomaram a vacina, correspondendo a 74,74% do deste público.

Dentre os grupos com maior adesão estão os idosos, com 90,34% de cobertura; crianças de seis meses a menores de seis anos, onde 90,34% foram vacinadas; e trabalhadores da saúde, com 86,93% do total estimado recebeu a dose.

Saiba onde a vacina contra Influenza está disponível para a população em geral:

Das 7h30 às 17h

Lagoa

USF Oliveira

USF Batistão

USF Coophavilla

Segredo

UBS Coronel Antonino

USF São Francisco

USF Vila Nasser

Imbirussu

USF Sírio Libanês

USF Albino Coimbra

UBS Lar do Trabalhador

Bandeira

USF Cristo Redentor

UBS Universitário

USF Itamaracá

USF Moreninha

Prosa

USF Noroeste

USF Nova Bahia

USF Mata do Jacinto

Anhanduizinho

UBS Jockey Club

UBS Dona Neta

C.F Iracy Coelho

USF Los Angeles