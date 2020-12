Prêmio Uniderp FM homenageia pessoas, empresas e instituições

Thiago Costa Fotografias Premiação foi nesta quinta

Prêmio Uniderp FM, foi entregue na noite de quinta-feira (03) respeitando os protocolos de segurança, em razão da Covid-19, e teve a presença somente dos dos homenageados. Além de reconhecer pessoas, empresas, instituições, agências de comunicação e destaques do universo da beleza e do empreendedorismo, o evento também celebrou os 15 anos de trajetória da rádio.

Pela categoria ´Ação Social´ foram premiados a Associação de Moradores do Conjunto Arnaldo Estevão Figueiredo II (AMCAEF II) e o Sesc MS – Mesa Brasil; na categoria ´Ensino Aprendizagem´ o premiado foi o curso de Fisioterapia da Uniderp; pela categoria ´Apoio Social´ o supermercado Comper e Dra. Lucylea Pompeu Muller Braga; na categoria ´Beleza´ a clínica Hollywood – Saúde e Beleza e, pela categoria ´Empreendedorismo´, o restaurante Sabor em Ilhas.



Para reconhecer a criatividade de agências publicitárias da capital e apoiar socialmente Instituições Sociais que, por meio de suas ações, transformam vidas, neste ano o Prêmio realizou o ´I Concurso Uniderp FM – Spot Social´, conforme a assessoria. A agência Think Design Estratégico conquistou o primeiro lugar com um spot criado para a Pestalozzi. Além de troféu, os primeiros colocados foram contemplados com divulgação gratuita do spot social na rádio.