Novo projeto deve garantir rede coletora de esgoto no Rita Vieira

Denilson Secreta/ PMCG

Novo projeto deve iniciar as obras de implantação da rede coletora de esgoto na região do Rita Vieira. A prefeitura de Campo Grande e a concessionária dos serviços de água e esgoto, Águas Guariroba, apresentaram em conjunto o projeto nesta quinta-feira (16).



A previsão é de que sejam implantados 39 quilômetros de rede de esgoto com 2,6 quilômetros de reforço de interceptor. O projeto para a implantação da rede seguirá o cronograma de obras do PAC da Prefeitura, tendo como objetivo ampliar a cobertura da rede de esgoto de Campo Grande.



Além disto, ainda estão previstos para a região, a ligação de cerca de 3.900 redes de esgoto. Este projeto já conta com equipes da concessionária realizando os estudos de área (topografia) na região do Rita Vieira.



No encontro de divulgação da ação, o prefeito Marquinhos Trad destacou que a rede coletora de esgoto será implantada antes das obras de drenagem e pavimentação asfáltica que serão iniciadas logo após a conclusão da implantação do esgoto.