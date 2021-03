Novo banco de sangue de Campo Grande começa a funcionar nesta terça

Divulgação/Santa Casa Centro para coleta de sangue na Santa Casa

Com capacidade de coletar 48 bolsas por dia, o Banco de Sangue da Santa Casa começa a funcionar nesta terça-feira (16) em Campo Grande. A Unidade Hemoterápica Santa Casa – Hemosul passará a funcionar às 9h.



O espaço, que tem gestão compartilhada com o Hemosul, contará com equipe formada por médicos, enfermeiros e técnicos. Foram instaladas quatro cadeiras de coleta permitindo receber até 12 doações de sangue por hora.



No período da manhã, a Unidade Hemoterápica realizará o atendimento de coleta junto aos doadores de sangue e, no período da tarde, serão atendidos pacientes nos procedimentos de transfusão ambulatorial e sangria terapêutica, conforme a assessoria. Devido a pandemia, a reinauguração com a assinatura do termo de cooperação entre o Hemosul e a Santa Casa de Campo Grande será exclusiva para gestores.



O atendimento no banco de sangue foi suspenso em 2018 para que a Santa Casa pudesse realizar reformas e adaptações estruturais no prédio, entre elas, a implantação do Centro de Oncologia.



Serviço:



(067) 3322-4135 (para agendamento para doação)



Horário de atendimento



Segunda à sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 16h30



Endereço



R. Rui Barbosa, 3.633 – Centro