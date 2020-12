Jiboia é capturada embaixo de armário na Capital

Divulgação/PMA Caso aconteceu em Campo Grande

Polícia Militar Ambiental (PMA) de Campo Grande capturou uma jiboia de metros embaixo de armário em residência no bairro São Francisco, na noite deste domingo (06),



Segundo a PMA, um vizinho viu o animal entrar em uma residência e avisou para a proprietária, que telefonou para os policiais, informando sobre a presença da serpente que estava em um escritório da casa. A jiboia com aproximadamente dois metros estava embaixo de um armário do escritório da casa e foi capturada com uso de gancho especial. Ela foi colocada em uma caixa de contenção e foi encaminhada ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS).