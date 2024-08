Mineração em Mato Grosso do Sul com crescimento e investimentos transformam o setor

Fernanda Oliveira

A expansão do setor de mineração em Mato Grosso do Sul tem gerado um impacto significativo no Valor da Produção Mineral (VPM), que acumulou R$ 11,2 bilhões entre 2020 e 2024. O estado tem se destacado não apenas pela produção e beneficiamento de minérios, mas também pela produção de água mineral. Esse crescimento expressivo demonstra a importância da mineração para a economia local, com avanços visíveis tanto na extração quanto na transformação dos recursos minerais.

O Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) projeta investimentos de US$ 64,5 bilhões para o setor mineral brasileiro entre 2024 e 2028. Desses investimentos, US$ 10,7 bilhões serão direcionados a projetos socioambientais, aumentando em 62,7% o aporte em comparação com períodos anteriores. O minério de ferro receberá a maior parte dos investimentos, cerca de US$ 17 bilhões, enquanto minerais críticos, como terras raras e lítio, também receberão atenção significativa.

Em Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) ressalta a importância das vastas reservas de manganês, ferro, calcários e rochas basálticas do estado. A diversificação mineral é uma prioridade, com projetos como a reativação da MS Mineral, que visa ampliar o conhecimento geológico e fomentar o aproveitamento dos recursos minerais.

O governo estadual está investindo na pesquisa de novas áreas minerais e na melhoria da infraestrutura logística, com planos para revitalizar a ferrovia Malha Oeste e aprimorar a navegabilidade da hidrovia do rio Paraguai. Essas iniciativas visam garantir que a expansão da mineração ocorra de maneira sustentável e responsável, atendendo à crescente demanda por tecnologias verdes e contribuindo para o desenvolvimento econômico do estado.