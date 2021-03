Em dois dias barreiras registram entrada de 9,1 mil pessoas na Capital

Divulgação/ PMCG

Desde segunda-feira (22), Campo Grande passou a adotar medidas mais restritivas estabelecidas no Decreto nº 14.683, de 19 de março de 2021, para reduzir a circulação de pessoas a fim de frear o avanço da Covid-19 e, consequente, reduzir o número de internações e óbitos provocados pela doença.

Nos últimos dois dias, as barreiras sanitárias instaladas pela Prefeitura de Campo Grande em quatro pontos estratégicos dos principais acessos ao Município registrou a entrada de 9,1 mil pessoas do interior e de fora do Estado à Capital.

Entre os dias 22 e 23 de março foram registrados 4.831 veículos e 9.177 pessoas de fora de Campo Grande. Durante as abordagens, foram identificados 9 casos de pessoas com sintomas leves, como febre baixa, dor de cabeça e coriza. Todos foram orientados a procurar imediatamente o serviço de saúde em caso de piora.

As barreiras sanitárias entraram em operação no dia 11 de março e, ao todo, já foram abordados 38.033 veículos e 73.262 pessoas e identificados 63 casos suspeitos. De acordo com a assessoria, durante as abordagens é realizada uma triagem prévia de todos os passageiros e motoristas dos veículos que entram na cidade por estes pontos, seguindo protocolo de biossegurança e, posteriormente, é feita a desinfecção dos veículos.

O trabalho conta com o apoio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Guarda Civil Metropolitana (GCM), Polícia Rodoviária Federal, Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Polícia Militar e efetivo em todas as secretarias municipais.