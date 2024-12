Pré-matrícula digital para novos alunos da Reme de Corumbá começa em janeiro de 2025

Elaine Oliveira

Capital News



Divulgação/PMC Prefeitura de Corumbá

Divulgação/PMC

Prefeitura de Corumbá

A partir de 13 de janeiro de 2025, os responsáveis poderão realizar a pré-matrícula digital para novos alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme) de Corumbá. O processo será dividido em etapas, com datas específicas conforme o perfil do aluno, conforme informou a Prefeitura de Corumbá.

Entre 13 e 16 de janeiro, será a vez dos alunos que já têm vínculo com a Reme. Já das 8h de 17 de janeiro até às 23h59 de 30 de janeiro de 2025, a pré-matrícula estará aberta para os demais alunos, observando o horário oficial de Mato Grosso do Sul.

Para realizar o cadastro;

Os responsáveis devem acessar o Sistema de Consulta de Vagas e Pré-matrícula Digital, onde seguirão as orientações abaixo:

- Cadastro de Responsável: Ao acessar o sistema, o responsável deve clicar em “Acessar” e selecionar a opção “Primeiro acesso” para iniciar o processo.

- Preenchimento do Formulário: Após confirmar que ainda não possui cadastro, será necessário preencher todos os campos obrigatórios no formulário online e salvar.

- Cadastro do Aluno: Em seguida, o responsável deverá clicar em “Adicionar Novo Aluno” e cadastrar cada estudante pelo qual será responsável.

- Pesquisa de Vagas: Após o cadastro do aluno, o responsável deve selecionar a opção “Controle de vagas” para iniciar a pesquisa de vaga.

- Confirmação e Protocolo: Depois de preencher o formulário do aluno, será gerado um Protocolo de Pré-Matrícula 2025, que deve ser salvo ou impresso. Esse protocolo será necessário para confirmar a matrícula, dentro de um prazo de até três dias úteis.

A pré-matrícula digital simplifica o processo e garante mais agilidade para os responsáveis, assegurando o acesso à educação pública de qualidade em Corumbá.