Campo Grande Sexta-feira, 05 de Setembro de 2025

Educação Quinta-feira, 04 de Setembro de 2025, 10:55

Quinta-feira, 04 de Setembro de 2025, 10h:55

Oficialização

DOU publica demissão de professor da UFMS condenado por estupro de aluna

Servidor atuou por nove anos após o crime e só foi afastado em maio deste ano

Elaine Oliveira
Capital News

O Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (3) trouxe a oficialização da demissão do professor Luiz Gustavo Rodrigues Oliveira Santos, do Inbio (Instituto de Biociências) da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), condenado pelo estupro de uma aluna.

Mesmo após a condenação em primeira instância, o docente permaneceu lecionando na instituição por nove anos, até ser afastado em maio deste ano. Nesse período, passou a responder a um PAD (Processo Administrativo Disciplinar), que recomendou a demissão.

A decisão foi assinada pela reitora Camila Ítavo na noite da última segunda-feira (1º) e divulgada em nota oficial na terça-feira (2). No entanto, a medida só foi consolidada com a publicação da Portaria nº 1209-RTR/UFMS, nesta quarta-feira.

O processo administrativo se estendeu por cerca de cinco meses e meio até a conclusão.

Protestos estudantis

Há duas semanas, acadêmicos realizaram um protesto pedindo a saída imediata do professor. O movimento foi impulsionado pela repercussão de uma promoção concedida em 15 de agosto, que previa progressão na carreira e aumento salarial ao servidor.

Diante da pressão, a universidade revogou a promoção e manteve o encaminhamento do PAD, que resultou na demissão agora oficializada.

