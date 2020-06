Covid-19: Parque das Nações Indígenas continua fechado

Deurico/ Capital News Parque das Nações

Publicado nesta quinta-feira (25) pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) o prorrogamento do fechamento do Parque das Nações Indígenas e das Unidades de Conservação Estaduais de Mato Grosso do Sul. A medida é para a prevenção do contágio da Covid-19. De acordo com a portaria o fechamento do parque e das unidades de conservação continua por tempo indeterminado.