Passe Livre Intermunicipal em Mato Grosso do Sul passa a ser totalmente digital

Benefício já contempla mais de 77 mil pessoas em todo o Estado

Elaine Oliveira
Capital News

O Programa Passe Livre Intermunicipal de Mato Grosso do Sul passa por um processo de transformação que promete facilitar a vida de milhares de beneficiários. A partir deste mês, o cartão físico deixa de ser emitido, e a identificação passa a ser feita exclusivamente em formato digital, disponível no aplicativo MS Digital ou no site oficial do programa (passelivredigital.ms.gov.br).

Atualmente, o benefício atende 77.645 pessoas, entre elas 69.336 idosos, 5.973 pessoas com deficiência e 2.336 acompanhantes, conforme dados da Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos).

Criado para promover a inclusão social de idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade econômica, o Passe Livre garante gratuidade ou desconto no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros.

Com a versão digital, os beneficiários ganham mais autonomia, praticidade e segurança, já que não será mais necessário portar o cartão físico, que frequentemente era perdido ou danificado. Além disso, o processo reduz o uso de plástico e papel, representando um avanço sustentável.

A modernização começou em 2024, com reuniões técnicas, capacitações e testes em municípios do Estado, preparando o sistema para a substituição definitiva do modelo físico.

O benefício é voltado a idosos a partir de 60 anos, pessoas com deficiência com laudo médico do SUS e renda per capita de até dois salários mínimos, residentes em Mato Grosso do Sul. Em casos específicos, acompanhantes também podem ter direito, mediante comprovação de necessidade por equipe multiprofissional.

A solicitação continua sendo feita nos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social), com apresentação de documentação pessoal e comprobatória.

Para acessar o Passe Livre Digital, basta que o usuário informe CPF e data de nascimento no MS Digital. O novo formato também agiliza o processo de renovação, elimina burocracias e amplia a acessibilidade.

Mais informações sobre o benefício podem ser obtidas pelos telefones (67) 3318-4145 ou 3318-4113.

