Cidades sul-mato-grossenses recebem estoque de inseticidas e larvicidas

Divulgação/ MSGOV

Começaram a ser distribuídas inseticidas e larvicidas para as prefeituras do Mato Grosso do Sul, para reforçar o combate à dengue, zika e chikungunya. Conforme informado pela Secretaria de Estado de Saúde as entregas começaram a ser feitas nesta segunda-feira (20).

O verão é o período de maior incidência das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti, então as ações para combate também se intensificam, visando evitar epidemias.

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, a utilização dos inseticidas não resolve o problema todo, é preciso que a população faça sua parte na eliminação dos possíveis focos do mosquito.

Divulgação/ MSGOV

Foi divulgado em nota que o Mato Grosso do Sul recebeu 9.600 litros de inseticida Malathion e 100 kg de larvicida pyriproxefen do Governo. Sendo que a distribuição para os municípios acontecerá de acordo com número de notificações no Sistema de Agravo de Notificações (Sinan).