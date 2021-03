Campo Grande ativa Centro de Vacinação no Guanandizão contra covid-19

Divulgação/PMCG Local será ativado na próxima quarta

Foi anunciado nesta segunda-feira (22) pelo prefeito Marquinhos Trad (PSD) durante live que a partir de quarta-feira (24) a Capital irá ativar um Centro de Vacinação contra a covid-19, no Ginásio Guanandizão.



O local irá funcionar de segunda a sábado, de 07h30 às 17h30. De acordo com as informações repassadas pela prefeitura, o local espaço está recebendo sinalização interna e externa para auxiliar na orientação das pessoas. Está prevista a instalação de oito cabines de vacinação e 12 para triagem, o que irá agilizar o processo de identificação.



Aproximadamente 100 servidores, entre vacinadores, apoio técnico e administrativo, estarão envolvidos. A capacidade de atendimento estimada é de 2,5 mil a 3 mil pessoas por dia. Todo o fluxo interno do espaço está sendo organizado para garantir celeridade no processo de vacinação, segurança e comodidade aos usuários.



Com o inicio das medidas restritivas adotadas pelo Capital na semana passada, após chegar ao risco extremo, conforme os dados do programa Prosseguir, nesta segunda, foi colocado em prática a estratégia para ampliar a vacinação, aproveitando o adiantamento de feriados municipais, medida tomada como alternativa para conter a disseminação do novo coronavírus.Hoje estão sendo vacinados idosos com 73 anos, conforme calendário estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).



Balanço

Até sábado, 30 unidades básicas da Capital atenderão das 8h às 17h exclusivamente para a aplicação de doses contra a Covid-19, além do Drive-thru Parque Ayrton Senna. A ampliação do horário visa distribuir o público, que também passará a ser maior, seguindo a faixa etária do calendário.