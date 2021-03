Covid-19: semana começa com restrições em Campo Grande

Anderson Ramos/Capital News Comércio no centro de Campo Grande

Semana em Campo Grande com restrições, após a situação de grau extremo para a transmissão da Covid-19 apresentada no Programa Prosseguir na última semana. A Capital adotou medidas mais duras com o objetivo de conter a contaminação de mais pessoas e, consequentemente, melhorar a situação nos hospitais de Campo Grande.



Prefeitura de Campo Grande decretou a antecipação de quatro feriados municipais para forçar o fechamento de serviços não essenciais a partir da próxima segunda-feira (22). A Câmara Municipal autorizou a antecipação de feriados municipais, em sessão nesta sexta-feira (19). Dessa forma, serão adiantados os feriados de Santo Antônio e Aniversário de Campo Grande de 2021 e de 2022. O quinto feriado seria o estadual. O feriado, Dia da Criação do Estado (11 de outubro), também pode ser adiantado, mas depende de decreto do Governo do Estado.



Com feriados adiantados, a esperança é de que a população faça a sua parte e fique reclusa. O Governo segue o ritmo e os atendimentos da gestão estadual permanecem suspensos no que se refere ao atendimento presencial. Apenas os serviços essenciais estão com atividades normais.



Os órgãos públicos estaduais de Campo Grande estarão com as atividades presenciais suspensas no período de 22 a 26 deste mês, de acordo com Resolução conjunta assinada pelos secretários Ana Nardes (Administração e Desburocratização) e Sérgio Murilo da Mota (Governo e Gestão Estratégica), publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) no final da tarde desta sexta-feira (19). Conforme a assessoria, a medida não se aplica aos serviços públicos de saúde, segurança pública, assistência social nas residências inclusivas e nas casas abrigo, infraestrutura e fiscalização tributária, sanitária, ambiental e meteorológica.



Prosseguir

Mato Grosso do Sul está em alerta para o contágio da Covid-19. Dos 79 municípios do Estado, 44 estão com alto grau de infecção para a doença e foram classificados com a bandeira vermelha do Prosseguir (Programa de Saúde e Segurança na Economia), que indica o funcionamento de atividades econômicas. A classificação vale até 1° de abril.



Com aumento de casos e mortes em todo o Mato Grosso do Sul, a avaliação dos municípios no Prosseguir piorou em relação a última atualização feita no final de fevereiro. Campo Grande, por exemplo, está na bandeira cinza, que significa risco extremo de contaminação.