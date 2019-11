As instalações de “Natal para Todos” inicia para as programações de dezembro

Divulgação O “Natal para Todos 2019” terá muita diversão para população do município e estimulando positivamente o comércio

A Prefeitura de Dourados deu início esta semana à instalação da decoração e da iluminação do “Natal para Todos”, que terá vasta programação no período de 07 a 23 de dezembro, na Praça Antonio João.

O evento é realizado pela Prefeitura com o apoio de todas as secretarias e contando com parcerias do Governo do Estado, da Sanesul, da Câmara de Vereadores e da Associação Comercial e Empresarial de Dourados (Aced).

O “Natal para Todos 2019” terá muita diversão para população do município e da região, estímulando positivamente o comércio. A Secretaria de Desenvolvimento, em parceria com instituições públicas e privadas, tem articulado a decoração da área central.

A Secretaria de Cultura está cuidando da programação cultural com muitas atrações e, para o dia 20 de dezembro, data que celebra o aniversário de Dourados, uma grande festividade está sendo preparada e em breve serão divulgados detalhes desta comemoração. A atividade contará com a parceria da TV MS Record e Rádio FM Cidade 101.

O Natal para Todos 2019 com impacto muito positivo para os comerciantes locais, é um aspecto destacado pelo secretário de Desenvolvimento. “Dourados é polo de mais de 30 municípios da região e realizarmos uma festa deste porte traz mais pessoas investindo em nosso comércio e girando a economia local”, disse.