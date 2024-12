Song Pro DM-i destaca a tecnologia híbrida avançada da BYD

Da coluna Veículos

SUV é oferecido no mercado brasileiro em duas versões e preços a partir de R$ 189.800,00

A BYD amplia sua presença no Brasil com o lançamento do Song Pro DM-i, um SUV híbrido plug-in que passou pela nossa garagem durante a última semana e que promete atender à crescente demanda por veículos mais eficientes e sustentáveis.

É possível conferir nesse link https://youtu.be/2RQob1D65tU um vídeo com o modelo, que no mercado brasileiro está disponível nas versões GL e GS, tem preços a partir de R$ 189.800,00 e se destaca pela autonomia de até 780 quilômetros na combinação de um motor híbrido de 1,5L a gasolina e um motor elétrico.

O Song Pro é equipado com a tecnologia DM-i Super Híbrida, uma das mais avançadas da indústria automobilística. Na versão topo de linha, o Song Pro DM-i atinge até 235 cavalos de potência e 43 kgfm de torque máximo, acelerando de 0 a 100 km/h em 7,9 segundos. O sistema híbrido permite uma autonomia elétrica de até 68 quilômetros, de acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro. Além disso, o carro conta com uma bateria de alta capacidade e um tanque de combustível de 52 litros, o que garante maior flexibilidade para viagens mais longas.

Com um design que mescla elementos tradicionais e modernos, o Song Pro DM-i traz uma silhueta fluida e detalhes esportivos, como difusores de ar no para-choque dianteiro, conferindo um visual mais imponente e robusto. O modelo possui 4.738 mm de comprimento, 1.860 mm de largura e 1.710 mm de altura, garantindo um interior espaçoso para até cinco ocupantes. O banco traseiro bipartido pode ser totalmente rebatido, ampliando a capacidade do porta-malas para 520 litros, uma característica que agrega versatilidade ao veículo.

No interior, o Song Pro DM-i traz um acabamento de qualidade com um design bicolor de baixo contraste, projetado para criar uma atmosfera elegante e confortável. Um dos destaques é a tela giratória de 12,8 polegadas, que pode ser ajustada para exibir diferentes informações, facilitando o acesso a navegação e controles do veículo. O painel de instrumentos LCD Full-View de 8,8 polegadas e o sistema de Cockpit Inteligente da BYD, com comandos de voz e atualizações Over-The-Air, garantem um alto nível de conectividade e interação.

A segurança também é um ponto forte do Song Pro DM-i, que oferece uma gama de recursos como seis airbags, cintos de segurança com pré-tensionamento, controle eletrônico de estabilidade e sistema de monitoramento de pressão dos pneus. A versão GS, além de contar com o ajuste elétrico do banco do motorista em seis posições, proporciona um nível adicional de conforto e segurança, com assistentes de partida em rampas e frenagem automática em situações emergenciais.

Pensando na praticidade do usuário, o modelo traz funcionalidades como a chave digital NFC, que permite desbloquear e ligar o veículo através de um smartphone ou dispositivo inteligente. A compatibilidade com a tecnologia Vehicle-to-Load (VtoL) transforma a bateria do veículo em uma fonte de energia para equipamentos externos, como notebooks ou cafeteiras, o que amplia ainda mais a versatilidade do carro para diversas situações.

Com autonomia e eficiência, o Song Pro DM-i se destaca como uma opção para quem busca um veículo híbrido de alto desempenho, com recursos tecnológicos avançados e design arrojado, atendendo tanto às necessidades urbanas quanto a viagens mais longas. Disponível nas cores Branca, Cinza e Azul, o modelo consolida a BYD como um importante player no mercado de SUVs híbridos e elétricos no País.

Notas Rápidas, por Sérgio Dias

Honda ADV 160 2025 tem evolução técnica e design aprimorado

A Honda anunciou a chegada da ADV 160 2025, segunda geração de sua scooter aventureira. Com motor renovado, chassi redesenhado e diversas melhorias técnicas, o modelo consolida sua posição como uma opção versátil para diferentes tipos de terrenos. Lançada originalmente em 2021, a ADV se destacou ao unir características típicas de scooters a elementos voltados para uso mais robusto.

O novo motor monocilíndrico SOHC de 156 cm³, equipado com a tecnologia eSP+ (enhanced Smart Power Plus), apresenta quatro válvulas e sistema de arrefecimento líquido. Essas mudanças resultaram em um aumento de potência, de 13,2 cv para 16 cv, e no torque, de 1,38 kgf.m para 1,49 kgf.m. A atualização também promoveu melhorias na eficiência energética e redução de emissões, em conformidade com as exigências do PROMOT 5.

Ford lança Mustang manual em edição limitada

A Ford anunciou a chegada do Mustang manual, que será lançado em 2025 como parte das comemorações dos 60 anos do icônico modelo. A produção em edição limitada presta homenagem à transmissão manual, uma característica que deu início à era da mobilidade e continua a empolgar os entusiastas de direção. A proposta da Ford é clara: manter viva a tradição dos "muscle cars" enquanto for possível.

O lançamento do Mustang manual é um dos dez novos modelos que a Ford planeja lançar no próximo ano. A versão manual será oferecida como um item colecionável, reforçando a conexão do carro com a esportividade e a emoção de dirigir. "O Mustang é o último representante e a expressão máxima dos ‘muscle cars’ na indústria global. O câmbio manual reforça a sua conexão com a esportividade e a pura emoção de dirigir", afirmou Dennis Rossini, gerente de Marketing da Ford.

John Deere inaugura Centro de P&D para agricultura tropical

A John Deere inaugurou seu primeiro Centro de Pesquisa e Desenvolvimento (CPD-I) focado na agricultura tropical, localizado em Indaiatuba, São Paulo. Com um investimento de R$ 180 milhões, o centro busca atender de forma mais ágil às demandas do mercado brasileiro, reduzindo o tempo de desenvolvimento de novas soluções.

A iniciativa representa um compromisso da John Deere com o agronegócio brasileiro, visando a inovação e a sustentabilidade no setor. O CPD-I é o primeiro do mundo da companhia dedicado à agricultura tropical, reforçando a importância estratégica do Brasil na produção agrícola global.

GWM anuncia novos modelos e inicia habilitação de fornecedores

A GWM deu um passo significativo para fortalecer suas operações no Brasil com o início do processo de habilitação de fornecedores para a nacionalização de peças em sua nova fábrica em Iracemápolis, São Paulo. A montadora também anunciou a inclusão de dois novos modelos na linha de produção - um SUV e uma picape -, ampliando seu portfólio no país. Além disso, a GWM prevê a fabricação de aproximadamente 10 mil veículos em 2025 e mais de 40 mil em 2026, operando em dois turnos.

Com a meta de alcançar um índice de nacionalização superior a 60%, o "Programa de Localização" da GWM será implementado em várias fases. Inclui contratos de confidencialidade, workshops para identificação de peças, avaliação de capacidade técnica e, finalmente, a fase comercial, onde serão firmados os contratos e nomeados os fornecedores. A montadora já desenvolveu uma lista com mais de 100 componentes para produção local, visando não apenas atender ao mercado interno, mas também possibilitar a exportação para a América Latina.

VWCO expande serviço de monitoramento para ônibus

A Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) anunciou a expansão do serviço de monitoramento VolksUptime, inicialmente lançado para caminhões Volkswagen, agora disponível também para os clientes de Volksbus. Este novo serviço oferece gestão de transporte proativa, preditiva e preventiva, utilizando diagnósticos remotos e alertas sobre revisões e manutenção, permitindo um planejamento eficiente das paradas para reparos e aumentando a disponibilidade dos veículos.

A linha de produtos da VWCO, através da marca VolksCare, é reconhecida por sua excelência em pós-venda e atendimento ao cliente. O ChameVolks se destaca no suporte dedicado para ônibus de fretamento e rodoviário, disponível 24 horas por dia, sete dias por semana. Este serviço trabalha em parceria com 147 concessionários VWCO, proporcionando conforto e disponibilidade para motoristas, gestores de frota e clientes em geral.

GAC anuncia investimento em P&D para motores híbridos no Brasil

A montadora chinesa GAC deu início a suas operações no Brasil com um anúncio importante: investimentos de R$ 120 milhões em pesquisa e desenvolvimento para produção local de motores híbridos-flex. A empresa assinou acordos de cooperação técnica com as universidades federais de Santa Catarina (UFSC), Santa Maria (UFSM) e Estadual de Campinas (Unicamp), visando promover a inovação e a competitividade do mercado automotivo brasileiro.

A GAC é a quinta maior fabricante de automóveis da China e, somente em 2023, produziu 2,52 milhões de carros. Com o novo investimento, a montadora busca ser a primeira fabricante chinesa a ter, no Brasil, uma linha de produção completa de carros à combustão, híbridos e elétricos, além de um centro de pesquisa e desenvolvimento. Este movimento estratégico visa atender aos padrões de eficiência energética e sustentabilidade ambiental exigidos pelo mercado brasileiro.

Kymco lança a Downtown 350i TCS no mercado brasileiro

A Kymco anunciou o lançamento da maxi-scooter Downtown 350i TCS no Brasil, ampliando sua linha de produtos no mercado nacional. Este novo modelo se destaca por combinar três elementos essenciais: esportividade, touring e conforto, atendendo às necessidades dos consumidores que buscam desempenho e praticidade em suas viagens.

A Downtown 350i TCS chega ao mercado com o conceito "Sport Touring Confort", oferecendo uma experiência de pilotagem que alia elegância visual e funcionalidade. Desenvolvida para proporcionar conforto tanto ao piloto quanto ao passageiro, a maxi-scooter conta com uma série de inovações e aprimoramentos que garantem uma condução segura e agradável.

BMW Group inova com novo centro de reciclagem de células de bateria

O BMW Group está prestes a inaugurar um novo marco em sustentabilidade e inovação com a construção do Centro de Competência de Reciclagem de Células (CRCC) para baterias, na Alemanha. Este centro implementará um processo denominado "reciclagem direta", permitindo a desmontagem mecânica de materiais residuais da produção de células de bateria e de células completas, recuperando matérias-primas valiosas para reutilização.

Com o novo centro, a BMW pretende fechar o ciclo de vida das células de bateria, desde o desenvolvimento e produção piloto até a reciclagem. Segundo Markus Fallböhmer, vice-presidente sênior de Produção de Baterias da BMW AG, a proximidade entre os Centros de Competência na Baviera facilitará essa integração, criando um ciclo fechado e eficiente.

Christian Meunier é nomeado presidente da Nissan Américas

Christian Meunier foi nomeado presidente da Nissan Américas, com início efetivo em 1º de janeiro de 2025. Ele substitui Jérémie Papin, que foi nomeado diretor financeiro (CFO) da Nissan Motor Co., Ltd.

Como presidente da Nissan Américas, Meunier será responsável por liderar as operações e estratégias em toda a América do Norte e do Sul, integrando o plano de negócios global da empresa, denominado The Arc. Ele reportará a Guillaume Cartier, diretor de performance (CPO) da Nissan Motor Co., Ltd.

Renault inicia exportação do Kwid 2025 para a Argentina

O Complexo Ayrton Senna (CAS), localizado em São José dos Pinhais (PR), começou a exportar o Renault Kwid 2025 para a Argentina. Desde 1998, mais de 1 milhão de veículos produzidos no CAS foram exportados, com a América Latina como principal destino. A exportação do Kwid para a Argentina reforça a importância da fábrica para a região, segundo Ricardo Gondo, presidente da Renault do Brasil.



O Renault Kwid destaca-se pelo moderno motor, com o melhor consumo do país e baixas emissões de CO2 (84 g CO2/km). Lançado no mercado brasileiro em 2017, o modelo é conhecido pela altura do solo (180 mm), ângulos de entrada (24°) e saída (40°), características que o aproximam do segmento SUV. Além disso, oferece o maior espaço interno e o maior porta-malas da categoria, com capacidade de 290 litros. O Kwid também é referência em segurança, trazendo de série quatro airbags (dois frontais e dois laterais), algo inédito no segmento de entrada.

