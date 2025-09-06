Da coluna Veículos

Modelo compacto mantém eficiência no consumo e traz melhorias em tecnologia e design

Sérgio Dias Renault Kwid 2026 revela versatilidade entre cidade e estrada

O Kwid 2026 chegou ao mercado mantendo o posicionamento de entrada da Renault no Brasil e com atualizações que reforçam sua presença entre os hatches compactos. Até agosto, o modelo emplacou quase 35 mil unidades, volume ainda menor do principal concorrente, o Fiat Mobi, com cerca de 43 mil emplacamentos. Esse volume de emplacamentos mostra como o segmento de compactos urbanos permanece competitivo, atendendo consumidores que buscam veículos práticos, econômicos e acessíveis.

A linha 2026 do Kwid preserva características que o consolidaram, como o visual inspirado nos SUVs, os quatro airbags de série em todas as versões e o porta-malas com 290 litros. Além disso, o modelo recebeu novidades visuais, atualização de equipamentos e ajustes nas versões, agora distribuídas entre Zen, Intense, Iconic e Outsider. Foi justamente a versão Outsider que tive a oportunidade de avaliar em diferentes trajetos, unindo o uso diário em vias urbanas a uma viagem até Campinas, distante cerca de 100 quilômetros da capital paulista.

O Kwid 2026 se diferencia por trazer elementos de design que reforçam sua identidade. A versão Outsider, por exemplo, recebeu detalhes na cor amarelo Citron na grade dianteira, retrovisores, ski frontal e barras de teto. As laterais também ganharam adesivos específicos, substituindo os antigos protetores, e o interior conta com bancos exclusivos com detalhes em verde Citron. A carroceria elevada, com 185 mm de altura em relação ao solo, continua sendo um dos destaques, oferecendo ângulos de entrada e saída que favorecem a condução em ruas irregulares e lombadas mais altas.

Durante a condução em ambiente urbano, o Kwid mostrou porque é reconhecido como um veículo prático para o dia a dia. A direção elétrica de série facilita as manobras em ruas movimentadas e em estacionamentos, enquanto o motor 1.0 SCe de três cilindros, aliado ao baixo peso do carro, garante respostas satisfatórias nas acelerações. Nos deslocamentos curtos, o consumo de combustível se revelou um dos principais pontos fortes: segundo o Inmetro, o modelo alcança 14,6 km/l na cidade e 15,5 km/l na estrada com gasolina.

Na estrada, o Kwid Outsider cumpriu bem a missão de levar até Campinas com segurança e estabilidade. O motor de 71 cavalos com etanol ou 68 cavalos com gasolina atendeu às necessidades em ultrapassagens, desde que o planejamento fosse feito com antecedência, característica natural de veículos da categoria. A viagem destacou também a relevância dos equipamentos de segurança, como controle eletrônico de estabilidade, assistente de partida em rampas e os quatro airbags, itens de série em todas as versões.

O espaço interno, considerando o entre-eixos de 2.423 mm, mostrou-se adequado para quatro ocupantes durante a viagem. Os passageiros traseiros dispuseram de bom espaço para os joelhos, e o porta-malas de 290 litros comportou as bagagens para a jornada. Com o banco traseiro rebatido, o compartimento pode chegar a 1.100 litros, ampliando a versatilidade para usos pontuais.

Em termos de conectividade e tecnologia, a linha 2026 trouxe melhorias importantes. Todas as versões agora contam com mais dois alto-falantes na coluna C e uma entrada USB tipo C, substituindo a antiga tomada de 12V. No caso da Outsider, os ocupantes traseiros dispõem de duas entradas USB adicionais, reforçando a conveniência. O sistema multimídia Media Evolution, com tela de 8 polegadas e espelhamento para Android Auto e Apple CarPlay, oferece funções como Eco Coaching e Eco Scoring, que auxiliam na condução mais eficiente.

O design atualizado do Kwid 2026 também reforça a estratégia da Renault em manter o modelo competitivo. A introdução da cor cinza Cassiopée em todas as versões amplia as opções para os consumidores, enquanto elementos visuais como rodas de liga-leve escurecidas na Iconic e barras de teto na Outsider destacam a diferenciação entre os níveis de acabamento. O interior mantém o painel funcional, com mostradores em LED e computador de bordo, equilibrando simplicidade e funcionalidade.

O Kwid 2026 segue como uma das principais apostas da Renault no mercado brasileiro. A marca mantém a proposta de entregar um veículo compacto, econômico e seguro, preparado para o uso urbano e eventuais deslocamentos rodoviários. A experiência de avaliação reforçou esses atributos e mostrou os limites do modelo, especialmente em viagens mais longas, nas quais a ausência de alguns itens de conforto se torna perceptível.

Ao final da avaliação, destaco três pontos positivos do Renault Kwid 2026: a eficiência no consumo de combustível, o porta-malas de 290 litros e a segurança garantida pelos quatro airbags de série em todas as versões. O ponto que pode ser melhorado está relacionado ao nível de conforto em viagens longas, onde recursos adicionais fariam diferença para quem busca utilizar o veículo além do ambiente urbano.

Notas Rápidas, por Sérgio Dias

Bajaj amplia presença no Nordeste com inauguração em São Luís

A Bajaj do Brasil inaugura sua primeira concessionária na cidade de São Luís (MA), consolidando presença em todos os estados do Nordeste. Com a abertura da unidade Giga Motos São Luís, a marca atinge o marco de 50 concessionárias em operação no país.

“Com a chegada a São Luís, conquistamos a presença da Bajaj em todos os estados do Nordeste e alcançamos o importante marco de 50 concessionárias no País. É uma grande conquista, considerando que nossa operação teve início há menos de três anos no Brasil”, afirmou Waldyr Ferreira, Managing Director da Bajaj do Brasil. O executivo destacou o papel dos concessionários e da equipe nacional, com suporte da Bajaj Auto Limited, como fatores decisivos para a expansão.

Foton celebra 29 anos com foco em sustentabilidade e expansão internacional

A Foton, fabricante chinesa de veículos comerciais, alcançou em 2025 a marca de 12 milhões de unidades produzidas e comercializadas globalmente. Fundada em 1996, a empresa celebra 29 anos de trajetória marcada por expansão internacional, parcerias estratégicas e investimentos em tecnologias sustentáveis. Com presença em mais de 130 países e 45 fábricas distribuídas por 15 deles, a companhia se consolida como a maior exportadora de veículos comerciais da China.

“Na Foton, a prioridade é o desenvolvimento contínuo de tecnologias sustentáveis para todos os tipos de veículos comerciais”, afirma Fu Jun, Vice-Presidente de Operações Globais. A empresa mantém um portfólio diversificado que inclui caminhões de todos os segmentos, ônibus, vans, picapes e veículos híbridos e elétricos. A atuação global é sustentada por projetos como o Green3030, que prevê a venda anual de 3 milhões de veículos fora da China até 2030, sendo 30% desse volume composto por modelos elétricos.

A trajetória da Foton é marcada por marcos industriais e avanços tecnológicos. Em 1998, apenas dois anos após sua fundação, já figurava entre os principais fabricantes de caminhões da China. Em 2004, atingiu 1 milhão de veículos produzidos e passou a incluir ônibus e vans em sua linha. Parcerias com empresas como Cummins, Daimler e ZF impulsionaram o desenvolvimento de motores a diesel, caminhões pesados e sistemas de transmissão de última geração.

Volkswagen anuncia nova estratégia de nomes para veículos elétricos

A Volkswagen anunciou uma mudança significativa em sua estratégia de nomenclatura para veículos, marcando o início de uma nova fase na integração entre modelos elétricos e tradicionais. A partir de 2026, nomes consagrados como Polo e GTI serão incorporados à família ID., que representa a linha elétrica da marca. A iniciativa será apresentada oficialmente durante o IAA MOBILITY, em Munique, entre os dias 8 e 14 de setembro.

Thomas Schäfer, CEO da Volkswagen, afirmou que a decisão visa preservar a força simbólica dos nomes já consolidados. “Nossos nomes de modelos estão firmemente ancorados na mente das pessoas. Eles representam uma marca forte e incorporam características como qualidade, design atemporal e tecnologias para todos. É por isso que estamos levando nossos nomes conhecidos para o futuro. O ID. Polo é apenas o começo”, declarou o executivo.

Dunlop celebra um ano da Universidade TBR com resultados expressivos

A capacitação técnica e comercial no setor de pneus ganhou novo impulso com a consolidação da Universidade TBR, iniciativa da Dunlop Pneus que completa seu primeiro ano de atividades. O programa, voltado à formação de consultores e equipes de vendas de distribuidores, já contabiliza 5.988 horas de treinamento aplicadas a 206 profissionais em todo o Brasil. A ação representa uma estratégia de qualificação que visa transformar o atendimento ao cliente e a performance comercial da marca.

“O treinamento UTBR, para mim, foi fundamental para entender de forma clara e objetiva as diferentes aplicações às quais nosso produto se destina”, afirma Celso Bezerra, consultor técnico comercial da Dunlop nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. A metodologia aplicada combina teoria e prática, com foco em técnicas de vendas, relacionamento com frotistas e conhecimento técnico sobre pneus. Os treinamentos são realizados presencialmente, com turmas intensivas de 36 horas, distribuídas ao longo de cinco dias.

Mitsubishi abandona tração 4×4 na nova Triton Tarmac

A Mitsubishi Motors apresentou a série especial Triton Tarmac, versão limitada da picape que marca a estreia da fabricante em uma proposta voltada ao uso urbano e rodoviário. Com produção nacional e preço de R$ 254.990, o modelo já está disponível para pré-venda nas 132 concessionárias da marca no Brasil.

A edição, restrita a 140 unidades, foi desenvolvida para atender consumidores que não demandam tração 4×4, mas buscam versatilidade, segurança e desempenho em vias asfaltadas e estradas não pavimentadas. Produzida em Catalão (GO), a Triton Tarmac mantém elementos da versão topo de linha Katana e apresenta características exclusivas no design, acabamento e equipamentos.

Hiace marca estreia da Toyota no segmento de vans no Brasil

A Toyota do Brasil iniciou sua atuação no mercado nacional de vans com o lançamento da Hiace, modelo com 58 anos de trajetória global e mais de 6 milhões de unidades comercializadas em 150 países. A comercialização se inicia com a versão Minibus de 15+1 lugares disponível por R$ 364.990. As demais configurações — Furgão, Ambulância e Refrigerada/Isolada — têm chegada prevista para novembro.

A decisão da montadora de ingressar neste segmento está alinhada à sua estratégia de mobilidade e diversificação de portfólio. A Hiace foi projetada para atender demandas urbanas e comerciais, com altura de 2,28 metros, compatível com garagens de edifícios residenciais e comerciais. O modelo incorpora o conjunto mecânico da Hilux e oferece programas de manutenção e garantia estendida, visando reduzir o custo de propriedade.

Iveco entrega 400 unidades Daily adaptadas para saúde bucal

A expansão da cobertura odontológica no Brasil ganhou novo impulso com a entrega das primeiras unidades do modelo Daily, da Iveco, ao Ministério da Saúde. A ação faz parte de uma licitação que prevê o fornecimento de 400 veículos adaptados como Unidades Odontológicas Móveis (UOM), voltadas ao atendimento em regiões de difícil acesso. A iniciativa integra a estratégia nacional de fortalecimento das Equipes de Saúde Bucal do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Estamos orgulhosos em participar de um projeto com tanto impacto social. Essa ação consolida ainda mais a presença da Iveco em grandes projetos públicos na região, fruto do trabalho da nossa equipe e da versatilidade do nosso portfólio”, afirma Marcio Querichelli, presidente da Iveco para a América Latina. Os veículos são produzidos no complexo industrial da marca em Sete Lagoas (MG), considerado o maior da empresa no mundo.

A picape mais rápida do Brasil agora veste a camisa da NFL

A Ram anunciou o lançamento da Rampage R/T NFL Edition, série especial limitada da picape desenvolvida e produzida na América do Sul. Com produção restrita a 300 unidades, o modelo chega às concessionárias brasileiras na segunda quinzena de outubro, com preço público sugerido de R$ 275.690,00.

“A Rampage é um sucesso de crítica e público, então foi natural que ela recebesse a honra de ser o primeiro carro da história a ter uma série especial em parceria com a NFL. Seus atributos são os mesmos de uma competição tão importante, reunindo força, capacidade e tecnologia sem esquecer suas raízes”, afirma Juliano Machado, vice-presidente da Ram para a América do Sul.

Nova geração do Audi Q3 será produzida no Brasil a partir de 2026

A fábrica da Audi em São José dos Pinhais, no Paraná, será palco de uma nova etapa na trajetória da montadora no Brasil. A partir de 2026, a unidade passará a produzir o novo Audi Q3, consolidando a estratégia da empresa de fortalecer sua presença no mercado nacional e alinhar-se às tendências globais da indústria automotiva.

“Estamos muito animados em anunciar esta nova fase da nossa fábrica no Brasil. A partir de 2026, produziremos um novo modelo, reforçando nossa confiança no País e nosso compromisso em oferecer nossas mais recentes inovações aos consumidores”, declarou Philippe Siffert, Diretor Executivo e CFO da Audi do Brasil. O anúncio ocorre durante o período de reforma da planta paranaense, que está sendo adaptada com novos equipamentos e infraestrutura para receber o modelo.

Buzin Transportes renova frota com 20 caminhões Mercedes-Benz

A movimentação no setor de transporte rodoviário ganhou destaque com a aquisição de 20 caminhões Mercedes-Benz Actros 2653 6×4 pela Buzin Transportes. O investimento totalizou R$ 25 milhões e marca uma nova fase na parceria entre a empresa e a montadora. Os veículos foram entregues em evento promovido pela concessionária Savar Mercedes-Benz, em Porto Alegre (RS), e serão incorporados à operação nacional da companhia.

“Na Buzin a gente acredita em estar sempre um passo à frente. Esse investimento de R$ 25 milhões em caminhões e rodotrens da Mercedes mostra que não estamos apenas comprando equipamentos, estamos investindo no futuro da empresa, dos nossos motoristas e do transporte no Brasil”, afirmou Leonardo Busin, CEO da empresa, durante o evento. Ele também antecipou que o próximo pedido poderá chegar a cem unidades.

