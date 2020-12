Cresce procura por festas online durante a pandemia

Nova forma de se divertir e matar a saudade pode contar também com ajuda do setor de eventos

Divulgação

O isolamento social, necessário para conter os avanços da pandemia de Covid-19, modificou a rotina de grande parte da população, e não seria diferente para o setor de festas e eventos. De acordo com pesquisa do Sebrae, 98% do segmento foi afetado com as medidas de distanciamento.



O levantamento mostra que cerca de 54% dos negócios tiveram uma redução no faturamento já no mês de março, enquanto 37% não receberam nada, o que impulsionou a busca por alternativas para sobreviver.



Após algum tempo em casa, tanto o setor, quanto as próprias pessoas, começaram a pensar nas mais diversas formas de continuar próximo de quem não está perto e comemorar com segurança. A partir de então, festas de aniversário, casamentos, confraternização em família e amigos, e até mesmo encontros casuais, passaram a ser feitos no ambiente virtual.



O aumento do interesse dos consumidores pelas festas online fez com que o mercado de eventos passasse a se preparar para a nova demanda que surgiu. Mas esse não foi o único segmento impactado com a novidade. O uso dos celulares para as comemorações à distância elevou a procura pelo seguro Xiaomi e de outros modelos, visando a proteção contra possíveis quedas e danos.



Com os celulares devidamente protegidos, os usuários partiram então para as escolhas: como e onde fazer. Entre as plataformas mais populares para a realização dos eventos estão Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Skype e WhatsApp, que, em abril, passou a permitir videochamadas com até oito pessoas.



Com a plataforma definida, o próximo passo é decidir de que maneira será feita. Diante disso e para conter os prejuízos causados pelo distanciamento social, as organizadoras de festas e eventos encontraram uma saída no fornecimento de cestas temáticas.



A novidade atraiu um grande público. Aqueles que buscaram demonstrar afeto em datas especiais, ou apenas marcar presença, apesar da distância, assim como as empresas que decidiram promover happy hours e integrações, tiveram suas demandas atendidas por meio das cestas personalizadas com comidas e bebidas e entregues em casa.



As videochamadas acabaram se tornando parte da rotina não só dos brasileiros como do mundo todo, seja para o trabalho, os estudos, ou para confraternizações. Até mesmo os mais tímidos acabaram se adaptando a esta nova realidade para conseguirem matar a saudade.



A interação social é importante para a proteção da saúde mental, e, em tempos tão difíceis como o que estamos vivendo, a possibilidade de encontrar aqueles que estão longe, mesmo que de forma virtual, traz uma série de benefícios para quem se propõe a participar.