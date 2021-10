Zeca e Vander participam de encontro com Lula, que pede para PT evitar “salto alto”

Da assessoria Entre Vander e Zeca, Lula posa para foto após reunião com bancadas do PT no Congresso

Lula começou a semana em Brasília para articulações visando as eleições de 2022 e se reuniu na segunda (04) com as bancadas do PT na Câmara e no Senado. O encontro teve participação do deputado federal Vander Loubet (PT-MS) e do tio, o ex-governador e pré-candidato da sigla ao Governo de Mato Grosso do Sul, Zeca do PT. Em discurso, o ex-presidente pediu aos parlamentares petistas que mantenham a posição de enfrentamento ao governo de Jair Bolsonaro, mas pregou cautela em relação às pesquisas que o colocam na frente na sucessão presidencial. "Nada de salto alto, nada de achar que as coisas estão resolvidas", afirmou. Conforme o site Jovem Pan, internamente, ninguém acredita que Bolsonaro terá condições de "virar o jogo", mas por ter a máquina pública na mão, possui a capacidade de melhorar sua situação eleitoral. "Lula também acredita que será uma eleição polarizada, mais uma vez. Não tem espaço nem tempo para a construção da tal terceira via. Por isso, temos que nos preparar para derrotar o Bolsonaro", disse via assessoria Vander Loubet.

