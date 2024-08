Viagens de inverno: opções para a estação

Da coluna Entrelinhas da Notícia

Artigo de responsabilidade do autor



Fotos Divulgação Campos do Jordão e Petrópolis

Fotos Divulgação

Campos do Jordão e Petrópolis

O inverno é uma estação que encanta muitos viajantes com sua beleza única e atmosfera acolhedora. As temperaturas mais baixas trazem um novo cenário para explorar, repleto de possibilidades de lazer e aventura.

Neste período, os destinos de montanha, as cidades históricas e os lugares com ofertas de experiências culturais se tornam altamente procurados. Com o charme de lareiras, fondue e atividades ao ar livre, o inverno é o momento perfeito para criar memórias inesquecíveis.

Neste artigo, vamos explorar diversos destinos ideais para viagens nessa estação, como Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí, Petrópolis, Monte Verde e Bariloche. Além disso, daremos dicas sobre o que fazer em cada lugar, os eventos que ocorrem e o que torna cada destino especial durante o inverno. Prepare-se para descobrir opções que vão aquecer seu coração e deliciar seu espírito viajante!

Campos do Jordão: a Suíça Brasileira

Campos do Jordão é um dos destinos mais icônicos do Brasil quando se fala em turismo de inverno. Com suas ruas arborizadas, arquitetura inspirada nos Alpes e clima frio, a cidade atrai visitantes em busca de natureza e cultura. Durante a estação, a cidade se transforma, oferecendo um festival de inverno que conta com concertos de música clássica, teatro e apresentações variadas.

Entre as atividades imperdíveis, estão a visita ao Parque Amantikir, famoso por seus belos jardins, e a degustação de chocolates artesanais nas cafeterias locais. Caminhadas pelo centro, onde é possível encontrar lojas encantadoras, também são uma ótima opção para quem deseja se aquecer com um bom café ou chocolate quente.

O que está rolando por lá no mês de agosto?

Em agosto, Campos do Jordão recebe a 53º Festa da Cerejeira em Flor, um festival tradicional do Japão que reúne comida típica, cultura oriental e lindas paisagens. Nele, ainda é possível participar da Cerimônia do Chá e realizar compras de artesanatos e muito mais.

São Bento do Sapucaí

A bela cidade de montanha em Minas Gerais é um destino perfeito para quem gosta de aventura e sossego. A cidade é cercada pela Serra da Mantiqueira e oferece diversas atividades ao ar livre, como trilhas e escaladas, com um clima aconchegante ideal para desfrutar do friozinho da estação.

Para os amantes da gastronomia, os restaurantes locais oferecem pratos típicos e iguarias preparadas com ingredientes frescos da região. Além disso, a vista do Pico do Selado é um programa imperdível para os amantes da natureza.

O que está rolando por lá no mês de agosto?

A cidade é conhecida por eventos culturais, incluindo festivais de música e feiras de artesanato. Em agosto deste ano, além do aniversário da Cidade e a Festa de Nossa Senhora dos Remédios, o local se prepara para receber o Festival Gastronômico São Bento dos Sabores, que acontece no mês seguinte.

Petrópolis: a cidade colonial

Uma charmosa cidade imperial, que encanta os turistas com sua arquitetura colonial e rica história. Durante o inverno, a temperatura cai e traz uma atmosfera aconchegante, ideal para explorar o centro histórico, suas catedrais, museus, os jardins do Palácio de Cristal e a Praça da Liberdade.

Os festivais de inverno na cidade têm destaque, especialmente aqueles que celebram a gastronomia, com muitas opções de pratos típicos e quentes que aquecem tanto o corpo quanto a alma.

O que está rolando por lá no mês de agosto?

A cidade recebeu alguns eventos no início deste mês, e ainda tem espaço para mais! Entre os dias 9 e 10, acontece a Deguste - Feira de Cerveja Artesanal, e para os apaixonados por carro, no final de semana seguinte a cidade recebe o 10º Serra Bugs Air Cooled e Antigos.

Monte Verde

Monte Verde, em Minas Gerais, é um destino romântico que atrai quem busca um refúgio aconchegante. As paisagens do distrito de Camanducaia, na companhia dos diversos restaurantes, são atrações imperdíveis na cidade, seja para famílias ou para quem busca um tempo em casal.

Entre as montanhas, a cidade oferece paisagens deslumbrantes e uma estrutura receptiva, com opções de trilhas para caminhadas que levam a vistas espetaculares. Para quem preferir ficar no hotel, uma boa opção para curtir o clima da cidade é aproveitar deliciosos fondues na varanda.

Brusque: a cidade germânica de Santa Catarina

Brusque é um destino que mistura cultura germânica e belezas naturais, ideal para quem gosta de aprender sobre tradições enquanto aproveita o frio. Os turistas podem visitar o Museu de Brusque, que destaca a forte influência do colonizador alemão na região, e conhecer as feirinhas que oferecem produtos artesanais.

Nos meses mais frios, a cidade se enche de vida com festas típicas e eventos que celebram a cultura e a culinária local, com pratos como a tradicional sopa de cebola e variedades de salsichas.

Montanhas capixabas de Domingos Martins

Domingos Martins, no Espírito Santo, é um espaço encantador localizado nas Montanhas Capixabas, famoso pelo frescor do seu clima e pela riqueza cultural. O inverno é a época perfeita para explorar a cidade e desfrutar das programações culturais, incluindo festas típicas e eventos que ressaltam a cultura local.

Os visitantes podem conhecer a Praça Dr. Arthur Giannini e aproveitar as lojas que vendem produtos coloniais, como compotas e queijos artesanais. As trilhas e cachoeiras nas proximidades também proporcionam um contato intenso com a natureza, para quem é fã de aventura.

Charmosa cidade de Triunfo - Pernambuco

Triunfo é uma cidade encantadora que proporciona uma imersão na cultura pernambucana. Rica em história, a cidade preserva construções antigas e mantém um ambiente pacato. Durante o inverno, as temperaturas ficam mais amenas, tornando os passeios ainda mais agradáveis.

Os festivais de inverno, como o Festival de Música de Triunfo, atraem muitos turistas, oferecendo apresentações de música regional e folclórica. Além disso, o clima aconchegante é ideal para degustar pratos típicos, como a famosa canjica e o caldo de feijão.

Bariloche: Uma beleza ao lado dos vizinhos argentinos

Bariloche, na Argentina, é um dos destinos mais procurados por aqueles que desejam aproveitar a neve e a beleza das montanhas, sem longas viagens. Com uma infraestrutura de esqui de renome, o local oferece uma gama de atividades na neve, como a prática de snowboard e passeios de teleférico.

O que está rolando na Argentina no mês de agosto?

Em agosto, Bariloche é palco de vários eventos relacionados ao inverno, como a Festa Nacional da Neve, que, além da eleição para Rainha da Neve, terá competições inusitadas para assistir, como a corrida de garçons e o concurso de lenhadores e tricoteiras.

Dica Bônus: temporada excelente para passar em um Resort

Aproveitar a temporada de inverno em um resort é uma experiência de hospedagem de luxo que proporciona conforto e relaxamento. Os resorts contam com diversas comodidades, como spas, restaurantes de alta gastronomia e atividades recreativas, trazendo um leque de opções para os hóspedes.

Um ótimo exemplo é o Ponta dos Ganchos Resort, em Santa Catarina, conhecido pela sua infraestrutura impecável e vistas de tirar o fôlego. Os visitantes podem desfrutar de experiências exclusivas, como jantares românticos à beira-mar, passeios de barco e tratamentos relaxantes nos spas.

Além disso, o contato com a natureza garante um refúgio perfeito para quem busca descanso e bem-estar durante a estação mais fria.

Esses destinos são apenas algumas das opções que o inverno brasileiro e sul-americano têm a oferecer. Prepare-se para aproveitar a estação da melhor forma, criando memórias inesquecíveis em cada lugar visitado.

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG



• • • • •

Nascido em Santo André (SP) e radicado em Campo Grande (MS) desde a adolescência, Marco Eusébio é um dos mais experientes jornalistas de Mato Grosso do Sul. Com um estilo refinado e marcante de escrever, ficou conhecido como autor de uma das mais lidas colunas divulgadas em sites de notícias do estado. Agora em formato “in blog” amplia a comunicação com seus leitores através deste Portal www.marcoeusebio.com.br ativado no dia 29/2/2009.