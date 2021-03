Suspensa em quatro países da Europa, vacina de Oxford é monitorada no Brasil

Tania Rêgo/Agência Brasil Vacina Oxford/AstraZeneca é produzida no Brasil pela Fiocruz

Após quatro países da Europa – Alemanha, França, Portugal, Espanha e Itália – suspenderem o uso da vacina de Oxford/ AstraZeneca contra covid-19 para investigar o aparecimento de coágulos entre pessoas vacinadas, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) reforçou na segunda (15) o que havia divulgado na quinta-feira passada, que está monitorando cinco casos suspeitos no Brasil, mas frisou que até agora não há registro de embolismo ou trombose no país comprovadamente ligados ao imunizante. "Já foram aplicadas mais de dois milhões e oitocentas mil doses da vacina Fiocruz/AstraZeneca no Brasil. A Anvisa está monitorando nesse conjunto a ocorrência de cinco casos suspeitos de eventos tromboembólicos aqui ocorridos, não havendo, até o momento, correlação estabelecida entre o uso da vacina Fiocruz/Astrazeneca com eventos adversos relacionados à coagulação sanguínea", diz a nota divulgada na quinta-feira pela Gerência Geral de Monitoramento de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária, da Anvisa. Consultada ontem pelo Estadão, a assessoria da agência informou que esse quadro não teve, até então, alteração.

