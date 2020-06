Sobrinho de Lula será candidato em Campo Grande neste ano

Ricardo Stuckert/Divulgação Lula e o sobrinho Alberto Inácio da Silva, pré-candidato a vereador pelo PT em Campo Grande

Um sobrinho de Lula vai disputar uma vaga de vereador em Campo Grande neste ano. Alberto Inácio da Silva, de 27 anos, é um dos 44 nomes da chapa do PT para a Câmara definida no fim de semana - leia aqui. Bacharel em Direito, ele trabalha com um juiz federal aposentado e disse que escolheu entrar na politica para lutar pelos direitos sociais, melhorias na saúde, na segurança e por mais valorização da cultura. É a segunda vez que será candidato à Câmara. "Na primeira, em 2016, ele não fez campanha e obteve 133 votos" disse seu irmão Adauto ao Blog. Ambos são filhos de Damião Inácio da Silva, de 83 anos, irmão de Lula por parte de pai, que saiu do Nordeste para trabalhar em uma fazenda no Paraguai e acabou morando em Ponta Porã, onde Alberto nasceu. Há 15 anos, mora com a mãe e os irmãos em Campo Grande.

