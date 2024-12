Ronaldo diz que vai disputar comando da CBF

Da coluna Entrelinhas da Notícia

Ronaldo quer romper ciclo da situação na CBF

Ronaldo Nazário, o Fenômeno, anunciou ontem em entrevista à Globo que pretende disputar a sucessão de Ednaldo Rodrigues na presidência na CBF. Para se lançar candidato, o ex-jogador precisará do apoio de, no mínimo, quatro federações estaduais e quatro clubes, e disse que viajará pelo Brasil para convencer esses parceiros. Ex-dono do Cruzeiro e em vias de vender o Valladolid, da Espanha, ele promete se dedicar totalmente ao processo eleitoral, ainda sem data para acontecer. O mandato de Ednaldo vai até março de 2026 e ele tem uma janela que começa um ano antes (em março de 2025) para convocar as eleições.

O colégio eleitoral é formado pelas 26 federações estaduais e a do Distrito Federal, que têm voto com peso três, pelos 20 clubes das Série A (peso dois) e pelos 20 clubes da Série B (peso 1). A indefinição sobre a data da eleição faz Ronaldo uma corrida contra o tempo: "Esse anúncio é justamente para isso. Para mandar uma mensagem aos presidentes de federações de clubes de que eu sou um candidato à presidência da CBF, tenho planos incríveis, e antes de que qualquer um se comprometa com seu voto, eu gostaria de ter uma conversa pessoal com cada um. Vou rodar o Brasil para sentir isso de cada um", afirmou Ronaldo. Leia aqui a entrevista.

O Globo Esporte lembra que a missão de Ronaldo não é das mais simples. "Desde a primeira eleição de Ricardo Teixeira, em 1989, a CBF nunca teve um pleito com mais de um candidato, justamente por sua estrutura política. Responsáveis por 57,47% dos votos, as federações, neste período, acabaram optando pela aclamação do candidato da situação. O ex-jogador aposta no diálogo para entender os anseios do colégio eleitoral na busca por apoio", diz a publicação.

