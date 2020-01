PSDB convoca imprensa para falar de “boatos” sobre saída de Rose do partido

Luís Macedo/Agência Câmara PSDB convoca imprensa para falar de 'boatos' e deve anunciar que Rose Modesto permanece no ninho tucano

O PSDB de Mato Grosso do Sul convocou hoje a imprensa para uma entrevista coletiva do presidente regional da sigla, Sérgio de Paula, na manhã desta quinta-feira, às 7h45, na sede da sigla em Campo Grande. A assessoria informou apenas que o objetivo é falar dos "boatos" de suposta saída deputada federal Rose Modesto do partido. Desde o ano passado, circulam rumores de que Rose poderia trocar de sigla para voltar a enfrentar neste ano o prefeito Marquinhos Trad (PSD), com quem concorreu no segundo turno nas últimas eleições para a Prefeitura de Campo Grande. A informação oficial só será anunciada amanhã, mas como o PSDB desde já trata o assunto como "boato", deve dizer que Rose fica no ninho tucano. A conferir.

