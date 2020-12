No aniversário de jornalista em MS, colegas torcem por sua recuperação

Thais Cintra/CBN CG Guilherme Filho, diretor de Jornalismo da CBN Campo Grande

Jornalistas e outros colegas e amigos de Guilherme Filho, que desde o dia 8 deste mês está internado no Hospital El Kadri com covid-19 e foi intubado no dia 15 deste mês segundo informações da família ao Blog, cumprimentaram hoje nas redes sociais o jornalista que está completando 64 anos de vida pedindo uma corrente de oração pela sua recuperação. "Nesse seu dia vibro em oração para que se recupere o mais rápido possível e que Deus lhe dê muita saúde para continuar nos iluminando e protegendo como sempre fez", escreveu no Facebook a jornalista Mariangela Yule.



O Guilherme, com quem trabalhei no extinto Diário da Serra onde ele era editor de Política, comandou a Comunicação do Governo de MS nas gestões dos ex-governadores Wilson Martins e André Puccinelli e no início deste ano assumiu a direção de Jornalismo da CBN Campo Grande. Conforme comunicado no site do Sindicado dos Jornalistas Profissionais de Mato Grosso do Sul (Sindjor-MS), a rádio registrou neste mês seis casos positivos do novo coronavírus entre seus jornalistas e reforçou os protocolos de proteção. A gente torce pela plena recuperação do Guilherme e de todos os demais infectados.

