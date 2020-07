Mulher com Covid-19 se nega a ficar internada e hospital faz B. O. em MS

Divulgação Hospital de Brasilândia registrou B. O. para se resguardar de consequências da paciente que não quis ficar internada

Em Brasilândia, cidade 382 km distante de Campo Grande, a direção do Hospital Júlio César Paulino Maia, fez boletim de ocorrência na Polícia Civil para registrar que uma mulher com sintomas de Covid-19 se recusava a ficar internada no local. Testada no início do mês pela Secretaria de Saúde da prefeitura, a mulher teve diagnóstico positivo para o novo coronavírus confirmado na segunda-feira da semana passada, dia 13, e foi mantida em isolamento doméstico. Com falta de ar, ela procurou o hospital, que decidiu pela internação, mas ela negou a ficar no local. "Para se resguardar de qualquer consequência em relação à atitude desta paciente, o hospital registrou boletim de ocorrência como preservação de direito" divulgou a unidade de saúde em nota, informando que agentes municipais continuam monitorando a paciente. (Com G1 MS)

