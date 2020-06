Mandetta cita texto bíblico ao falar sobre dados da Covid e diz: “tem que praticar”

Reprodução de vídeo Mandetta disse que omissão de dados sobre a pandemia afeta a credibilidade do Ministério da Saúde

"Conforme João 8;32 'conhecereis a verdade e a verdade vos libertará' Não basta citar, tem que praticar" escreveu Luiz Henrique Mandetta no Twitter no domingo (07), citando versículo bíblico que o presidente Jair Bolsonaro costuma repetir, ao compartilhar link de sua entrevista à GloboNews (veja aqui em vídeo) em que afirmou que a falta de informações sobre a Covid-19 omitidas pelo governo federal é uma "medida burra e tacanha" que pode favorecer a divulgação de fake news e acabar com a credibilidade do Ministério da Saúde. O ex-ministro da Saúde classificou como "infantilidade" a não divulgação dos dados oficiais que pode trazer problemas para a saúde pública e também diplomáticos e comerciais na relação do Brasil com o resto do mundo.

Conforme João 8;32 ‘’ conhecereis a verdade e a verdade vos libertará’’ Não basta citar, tem que praticar. https://t.co/OftxiCYJlq — Henrique Mandetta (@lhmandetta) June 8, 2020

