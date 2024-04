Jogo político no estádio das Moreninhas

Da coluna Entrelinhas da Notícia

Saul Schramm/Governo MS Lídio, Riedel e Beto na comemoração do título do Galo

Além do governador Eduardo Riedel (PSDB), se fizeram presentes no estádio das Moreninhas e na comemoração do título estadual conquistado neste domingo pelo Operário (que levantou a taça após vencer por 3 a 0 o Dourados) dois deputados usando a camisa do Galo que estarão em campos opostos nas eleições para a Prefeitura de Campo Grande neste ano: o deputado federal e pré-candidato tucano à Prefeitura de Campo Grande, Beto Pereira (usando camiseta de goleiro); e o deputado estadual Lídio Lopes, marido da prefeita e pré-candidata à reeleição Adriane Lopes (PP).

Operário campeão sul-mato-grossense de 2024

Fotos Anderson Ramos/CapitalNews Depois da vitória sobre o DAC, a comemoração do Galo

O Operário é o campeão sul-mato-grossense de 2024. Depois de perder a ida por 1 a 0 no Douradão, em seu terreiro o Galo reverteu o placar fazendo 3 a 0 no Dourados, neste domingo, no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. Os gols foram de Bidick, Pedrinho e Matheus Freire. Com o título, o Operário vai participar da Série D do Campeonato Brasileiro e disputar a Copa Verde de 2025. Campeão e vice vão representar Mato Grosso do Sul na próxima edição da Copa do Brasil.

