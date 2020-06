Cientistas descobrem variação de vírus da gripe com potencial para gerar pandemia

Ilustração Reprodução Novo vírus do influenza predominante em fazendas de suínos na China preocupa pelo risco de contágio

Um subtipo de vírus da gripe em porcos que apresenta potencial para gerar pandemia foi anunciado ontem por cientistas chineses. O novo vírus é uma variedade do influenza predonimantte em fazendas de suínos na China desde 2016 e sua contenção requer medidas "urgentes", diz o grupo da Universidade Agricultural da China, que publicou descrição da descoberta na revista científica "PNAS", da Academia Nacional de Ciências dos EUA. Classificado com a sigla "G4 EA" (genótipo 4 da variedade Eurásia/aviária), o vírus é derivado do H1N1, do qual outro subtipo causou a pandemia de gripe de 2009 que matou cerca de 250 mil pessoas no mundo. O novo vírus batizado provisóriamente de "G4 EA H1N1" preocupa, segundo os cientistas, porque sinaliza ter alta capacidade de infectar humanos. De 179 vírus de gripe suína identificados pelos cientistas de 2011 a 2018, o G4 é apontado com o de maior risco de gerar epidemia. (Com O Globo)

