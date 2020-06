Brasil passa o Reino Unido e é o segundo país com mais mortes pela Covid-19

Reprodução Mapa da Covid-19 da Universidade Johns Hopkins mostra o Brasil em 2º lugar, só atrás dos EUA

Com mais 909 mortes pela Covid-19 confirmadas nas últimas 24, o Brasil agora soma 41.828 pessoas que faleceram com o novo coronavírus e ultrapassou o Reino Unido, com 41.566, se tornando o segundo país com mais mortes do mundo, só atrás dos Estados Unidos, com 114.471, conforme o mapa da Universidade Johns Hopkins, dos EUA – veja aqui. Com dados das secretarias de saúde dos estados contabilizados até às 18h (DF) desta sexta-feira no painel do site do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) – veja aqui – o Brasil também registrou ontem mais 25.982 testes positivos, somando 828.810 pessoas que foram infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia.

