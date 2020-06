Bolsonaro repudia violência e expressa solidariedade às jornalistas da TV Globo

Alan Santos/PR Bolsonaro no Twitter: 'repudio completamente qualquer ato de violência contra profissionais da imprensa'

O presidente Jair Bolsonaro escreveu no início da noite de ontem no Twitter que repudia "completamente qualquer ato de violência contra profissionais da imprensa, o que vai na contramão de nossa defesa histórica e irrestrita da liberdade de expressão e de informação, seja a favor ou contra qualquer governo" e expressou "solidariedade às jornalistas Marina Araújo e Renata Vasconcellos, que foram alvos desse atentado covarde e inaceitável", em relação ao episódio de um homem armado com faca que invadiu a sede da TV Globo no Rio e acabou preso pela PM (leia aqui). "Que o caso seja apurado brevemente e o autor punido com o rigor da lei!" disse o presidente.

- Repudio completamente qualquer ato de violência contra profissionais da imprensa, o que vai na contramão de nossa defesa histórica e irrestrita da liberdade de expressão e de informação, seja a favor ou contra qualquer governo. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 10, 2020

