Bebê nasce no Acre com anticorpos contra covid após a mãe ter testado positivo

Fotos Facebook/Reprodução O casal Maicon e Joyce com a filha Antonella Ramirez Jucá, de Cruzeiro do Sul no Acre

Mais um bebê nasceu no Brasil com anticorpos contra a covid-19. Em Cruzeiro do Sul, no Acre, Joyce Ramirez, a mãe de Antonella Ramirez Jucá, de 27 dias de vida, que não foi vacinada, acredita ter passado os anticorpos para a filha após contrair a doença em fevereiro. "Minha esposa teve uma gripe em fevereiro, mas na época os exames não deram positivo. No entanto, depois que a neném nasceu ela fez mais alguns exames que indicaram que ela tinha desenvolvido os anticorpos contra a doença. Dias depois, decidimos fazer na nossa filha e, para a nossa surpresa e dos médicos, deu que a Antonella também tinha os anticorpos", disse à imprensa o militar Maicon Jucá, pai da criança, que afirmou no Facebook que sua filha seria a segunda do Brasil, depois de Enrico, o bebê de Tubarão (SC) que nasceu com anticorpos (leia aqui) após a mãe ter sido vacinada.

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG