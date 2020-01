Estudo projeta as carreiras que serão mais bem pagas na próxima década

Segundo relatório da Business Insider, profissionais na área de gestão, tecnologia e enfermagem saem na frente

Divulgação

A evolução tecnológica, o avanço da robótica e as ferramentas digitais colocaram em xeque muitas profissões consagradas no mundo. Dados de emprego nas economias mais desenvolvidas do planeta – e também dos países emergentes – mostram uma mudança brutal nos tipos de empregos e nas categorias profissionais, bem como no patamar de rendimento de cada posto de trabalho.



Na era digital, enquanto algumas vagas de trabalho deixaram de existir, muitas outras atividades profissionais surgiram como uma forte onda no mercado de trabalho. Entretanto, algumas funções tradicionais ainda permanecem vivas, embora com certo nível de atualização.



Um grande debate dentro deste contexto é o nível salarial das profissões ativas da atualidade. Um estudo inédito, concluído em 2019 pelo instituto norte-americano Business Insider, com base nos dados do Bureau of Labor Statistics, que é a Secretaria de Estatísticas Trabalhistas dos Estados Unidos, apresenta quais devem ser os 30 empregos mais bem pagos da próxima década.



Para chegar nas ocupações que possuem altos salários, a publicação restringiu o ranking a profissões que apresentassem renda acima da média verificada no ano de 2017 nos Estados Unidos, que, na época, era de US$ 37.690 anuais, o equivalente a R$ 145 mil. A lista levou em conta ainda a perspectiva de crescimento de mercado em cada uma das carreiras indicadas, de acordo com um documento divulgado pelo Bureau com as projeções de vagas nas diversas áreas em 2026.



Ao analisar e cruzar esses dados, o instituto conseguiu projetar as profissões que devem ter uma demanda crescente nos próximos anos e, ao mesmo tempo, que continuam pagando bons salários. Segundo o estudo, profissionais na área de gestão, tecnologia e enfermagem saem na frente, ocupando diversos dos cargos indicados no levantamento.



Não por acaso, inúmeras instituições de ensino superior no Brasil e no mundo investem, por exemplo, em abertura de vagas em faculdade de enfermagem, ciências da computação e demais áreas de tecnologia e saúde.



Entre as profissões que terão os melhores salários, estão, além de enfermeiros e gestores de TI, desenvolvedores de aplicativo e softwares, gerentes gerais e de operações, gerentes financeiros, contadores e auditores fiscais e analistas de gestão. Também estão na lista médicos e cirurgiões em geral, especialistas em marketing e em pesquisa de mercado, advogados, gerentes de serviços médicos e de saúde e especialistas em negócios.



Em economias mais avançadas, outras profissões como professores de ensino médio, especialistas em encanamentos, gerentes de obra e motoristas de caminhões e reboques terão ganhos salariais em uma escala maior do que os países em desenvolvimento, que devem demorar um pouco mais para valorizar tais profissionais.