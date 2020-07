DIY: saiba como fazer uma horta ou minijardim em casa

Confira dicas de como reaproveitar o que você já tem e trazer um pouco da natureza para o seu lar

Divulgação

Ter plantas em casa traz inúmeros benefícios. Além de purificar o ar, aumenta a concentração, diminui o estresse, desperta a sensibilidade e ainda compõe a decoração da casa, tornando o ambiente mais aconchegante, bonito e alegre, proporcionando a sensação de bem-estar.

Muitas pessoas já cultivavam plantas, seja em uma horta, jardim interno ou externo, ou como artigo decorativo. Durante o isolamento social, esse número aumentou, pois, ao passar mais tempo em casa, as pessoas podem ficar ociosas ou se sentirem ansiosas e estressadas. Com isso, buscam alternativas para driblar a rotina, como descobrir novas habilidades e hobbies, e têm mais tempo para planejar e realizar pequenas reformas para tornar o seu lar mais agradável.



Prova disso é que, segundo o Google Trends, a busca pelo termo “faça você mesmo decoração” praticamente duplicou neste primeiro semestre. A expressão “do it youself”, ou a sua abreviação “DIY”, também tomaram conta das redes sociais durante o período de quarentena.



Manter plantas em casa é uma das formas mais rápidas e simples de inovar o ambiente e decorar sem ter muito trabalho. Listamos algumas dicas de como você mesmo pode produzir uma horta, minijardim e vasos decorativos. Confira!



1. Escolha o que quer cultivar

Antes de adquirir, leve em conta o nível de dificuldade do cultivo das espécies, principalmente se você for um jardineiro de primeira viagem. Busque saber quais são os cuidados básicos para as plantas e flores escolhidas e qual ambiente da casa é o mais adequado. Enquanto algumas espécies se dão melhor expostas à luz solar, outras se desenvolvem bem com iluminação indireta. Compre as sementes e mudas em estabelecimentos de sua confiança. É possível encontrar mercados e floriculturas em BH, São Paulo, Rio de Janeiro, Campo Grande, Cuiabá e demais cidades brasileiras que vendam plantas de qualidade.



2. Plante sua própria comida

No mercado existem inúmeras estruturas já prontas para receber uma horta, mas muitas pessoas preferem soltar a criatividade e preparar o seu próprio suporte. A dica é usar tábuas de madeira para dividir os ambientes de cada espécie plantada, formando pequenas caixas, e colocar os nomes para não se confundir na hora da rega e adubagem, haja visto que cada uma tem suas particularidades e necessidades. Em caso de pouco espaço em casa, pode ser utilizada uma escada e pequenos vasos ou compartimentos de madeira para plantar as hortaliças. Você também pode aproveitar restos de alimentos que iriam para o lixo e fazer o seu próprio adubo.



3. Faça um minijardim

Para quem tem pouco espaço e a vontade de ter um pouco mais da natureza dentro do seu lar, o minijardim é a solução ideal. As plantas são colocadas em vasos de tamanhos, formas, cores de sua preferência e podem ser distribuídos de diversas maneiras criativas. O pallet vertical, colocado na parede, é uma das formas de ter variadas espécies e ocupar pouco espaço. Você também pode espalhar vasinhos pela casa, nas mesas e usando nichos, para alegrar e trazer leveza.



Uma boa dica é reaproveitar latas de aço que já tem em casa e customizá-las, pintando e usando fitas, por exemplo. Assim, além de usá-las como vasos para colocar as mudas, ainda diminui a sua produção de lixo. Para enfeitar, usar pedrinhas e pequenos enfeites são algumas opções.

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG