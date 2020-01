Conheça quatro tendências de calçados para o verão 2020

Rasteirinhas, papetes e tênis são alguns dos modelos que ganham destaque na estação mais quente do ano

Divulgação/Pinterest

Com a chegada do verão, é hora de renovar o guarda-roupa para aproveitar a estação mais quente do ano com frescor e estilo. As tendências para o período, lançadas ainda em 2019 no hemisfério norte, incluem vestidos amplos, transparências, chapéus e óculos escuros com armações statement. Para os calçados, as apostas são as tradicionais sandálias rasteiras, mas também os sapatos fechados que não são tão comumente associados ao calor, como os tênis. Abaixo, confira um apanhado das principais tendências e saiba como acertar no look:



1. Rasteira

As “rasteirinhas” já são a cara do verão, mas em 2020 elas aparecem com características e acabamentos diferentes. Nos materiais, textura e estampa animal print estarão em alta, com destaque para padronagem de onça e píton (cobra). Além disso, elas também podem aparecer com a ponta em formato quadrado, inspiradas nas sandálias que marcaram época nos anos 2000. Também estarão em alta os modelos de tirinhas, com inspirações minimalistas, que deixam o pé praticamente nu.



2. Sandália com amarração

As sandálias de amarrar, sejam elas rasteiras ou de salto, também são uma grande aposta para o verão 2020. Com tiras que se prendem ao tornozelo, o modelo pode ser usado tanto na praia como em situações menos casuais, tudo depende do material. Para acompanhar biquínis e saídas de praia, aquelas de palha e coloridas são as mais indicadas, já as de couro e de cores sóbrias vão desde o escritório até as festas mais sofisticadas.



3. Tênis branco

O tênis branco, peça curinga que pode ser usada em todas as estações, continua em alta e já conquistou o título de must-have entre os modelos de tênis femininos. Sua vantagem está no fato dele passear por diversos estilos com naturalidade: quando combinado a uma calça de alfaiataria ou a um jeans e um blazer, garante um look chique e despojado, já aliado a um vestido ou shortinho, contribui para um visual cool e confortável.



4. Papete

A papete, calçado clássico dos anos 1990, foi repaginada e voltou com tudo para ocupar o posto de uma principais tendências de calçados para o verão 2020. Ideal para quem deseja aliar conforto e estilo, as dad sandals (sandálias de pai, como também são conhecidas) se livraram da pecha de cafona e ganharam os pés das celebridades e das fashionistas mais moderninhas.