Como o biotipo do corpo pode influenciar no desenvolvimento muscular?

As particularidades de cada organismo podem facilitar ou dificultar na hora de ganhar massa muscular, exigindo adaptações conforme o biotipo

Muitas pessoas vão para a academia com um objetivo em comum: ganhar massa muscular e ficar com o corpo definido. Contudo, mesmo que todas elas treinem com a mesma intensidade, os resultados serão completamente diferentes. Isso acontece porque nossos corpos possuem biotipos distintos, ou seja, atributos físicos herdados geneticamente e não podem ser alterados.

Um biotipo é definido de acordo com um conjunto de fatores que incluem constituição óssea, massa muscular, quantidade de gordura no corpo, velocidade do metabolismo e muito mais. A partir dessas características, uma pessoa pode ter mais facilidade para ganhar massa magra, enquanto outras apresentam um progresso muito mais lento. Por isso, cria-se uma necessidade de estabelecer dietas e rotinas de treino que sejam adequadas para cada biotipo.

Ao todo, existem três variações: endomorfo, mesomorfo e ectomorfo. O biotipo endomorfo enquadra as pessoas com estatura mais baixa e mais gordura acumulada, que no geral sentem dificuldades para perder peso. As mulheres, por exemplo, apresentam um quadril mais largo, o que acontece devido a um metabolismo mais lento. Em compensação, esses indivíduos também conseguem ganhar massa muscular com mais facilidade.

O biotipo mesomorfo representa as pessoas magras com um corpo mais musculoso, mesmo sem uma vida fisicamente ativa. No geral, esse grupo possui pouquíssima gordura localizada e seu metabolismo é muito rápido, o que favorece a perda de peso e a sobressaliência dos músculos. Elas também conseguem ganhar massa muscular rapidamente, o que acelera os resultados dos treinos de musculação.

Já o ectomorfo é um biotipo caracterizado por pessoas magras com corpo mais estreito e membros compridos. Sua quantidade de gordura e massa muscular costuma ser baixa, no caso das mulheres com seios e quadris menores; o metabolismo do grupo é rápido, favorecendo a perda de peso, mas, ao mesmo tempo, dificultando o ganho de massa muscular.

Como o biotipo corporal não é algo que possa ser alterado, a alternativa é fazer adaptações conforme as particularidades do seu organismo. Os endomorfos, por exemplo, precisam adotar uma dieta mais restrita para prevenir o aumento de peso e balancear seus treinos de musculação com aeróbicos, buscando sempre se manter em um peso saudável. Já os mesomorfos não precisam ser tão rígidos com sua alimentação, podendo aproveitar pratos mais diversificados.

Os ectomorfos precisam encontrar formas de ganhar mais massa magra, já que seu organismo sente mais dificuldades nesse quesito. A dieta precisa ser rica em proteínas e gorduras saudáveis, enquanto os treinos devem priorizar exercícios de força, evitando exagerar nos aeróbicos para não perder muito peso.