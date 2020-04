A importância de se vestir bem mesmo trabalhando em casa

O look do dia tem uma regra: ser confortável

Divulgação

A casa costuma ser um ambiente informal, onde são realizadas atividades mais tranquilas e com um ritmo diferente do que o exigido no local de trabalho ou estudo. Por isso, trabalhar em casa pode ser um desafio, e os resultados, para algumas pessoas, acabam não sendo tão satisfatórios.



Trabalhar remotamente não deve ser sinônimo de passar o dia inteiro de pijama ou com o cabelo desarrumado, já que não fazer essa separação entre horas livres e horas de trabalho é um dos principais problemas para quem está longe do escritório. Existem muitas formas de ficar confortável e se manter arrumado ao mesmo tempo, colaborando para entrar no clima de trabalho.



Manter-se bem arrumado é importante também para passar confiabilidade e profissionalismo, já que nunca se sabe quando será necessário fazer uma reunião de emergência ou uma conferência com os colegas de equipe. Claro, isso não é sinônimo de usar maquiagem pesada ou um look completamente social.



Além disso, o exercício de se vestir bem é uma ótima maneira de aliviar a ansiedade e melhorar a autoestima, questões que podem ficar fragilizadas principalmente durante longos períodos em casa. Confira algumas ideias para ficar confortável e arrumada, mesmo dentro de casa.



Calças de tecido confortável

Com o início do frio e a necessidade de tirar o pijama, escolha calças de tecido mole e modelagem larga, que permitam boa mobilidade e conforto ao longo do dia. Calça longa de malha, pantacourt de viscose e até uma calça jeans feminina de modelagem larga, como a mom jeans, são ótimas opções para as horas de trabalho em casa. Combine a peça de baixo com uma camisa leve ou camiseta divertida, mantendo o estilo.



Up na combinação

Joias e outros acessórios não precisam ficar de fora do look para o home office. Para dar um up na produção básica e confortável, brinque com os acessórios coloridos, como uma maxi pulseira vermelha ou um lenço de cabelo azul, deixando tudo mais interessante. Entretanto, é preciso ter cuidado para evitar brincos, pulseiras ou colares que façam barulho e possam causar interferência durante uma reunião por vídeo.



Pés livres

Aproveite os dias fora do escritório para deixar os pés respirarem, evitando utilizar sapatos fechados. Por isso, dê preferência para chinelos ou slippers, que são fáceis de retirar e são ótimos para o conforto. Também não há problema em ficar sem sapatos, caso essa seja a dinâmica da casa.



Coloque os cuidados com a pele em dia

Aproveite os dias sem reunião por videoconferência para colocar a rotina de skincare em dia, apostando em máscaras faciais, filtro solar e cremes hidratantes. Use produtos cheirosos e específicos para seu tipo de pele, tornando a rotina de beleza um momento de autocuidado.



Para os dias em que há uma reunião programada, invista em uma maquiagem leve e que deixe a pele respirar. Aproveite o ambiente mais informal e o look confortável para colocar um pouco de cor no rosto, com um batom colorido ou uma sombra metalizada. É importante se manter profissional acima de tudo, mas não deixe de se divertir.