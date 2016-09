Sessão relâmpago anuncia renúncia de Gilmar Olarte ao cargo de vice-prefeito de Campo Grande

Deurico/Arquivo Capital News Gilmar Olarte

Renúncia do prefeito afastado Gilmar Olarte (PROS), é lida durante sessão relâmpago na Câmara dos vereadores sem a presença da imprensa e demais vereadores da Casa, nesta manhã (8), por volta das 9h30.

Deurico/Arquivo Capital News João Rocha deixou a imprensa e logo abriu sessão com plenário vazio

Presidente da Casa, João Rocha (PSDB), deu entrevista para a imprensa e enquanto imprensa entrevistava o advogado de Defesa do Olarte, a sessão foi aberta e durou apenas os minutos da leitura da Carta cujo o tero foi: “Gilmar Antunes Oalrte, vem respeitosamente, à presença de vossa excelência renunciar para todos os fins de direito ao mandato para qual foi eleito no ano de 2012 e vice-prefeito e, por consequencia ao de prefeito no qual tomou posse no dia 13 de Março de 2014, por força da Cassação do então prefeito eleito.”.

Segundo João Rocha, ele é presidente da Casa de Leis e após este rito da leitura da Carta, ele aguardará decisão dos procuradores da Câmara.

“Não vou me precipitar em comentar nada, sou presidente da Casa e aguardaremos os próximos trâmites, após a leitura o cargo de vice-prefeito da Capital estará vago” disse João Rocha antes da leitura da mesma.

Após a leitura da carta de Olarte o presidente da Casa se reuniu À portas fechadas com demais vereadores da Câmara.