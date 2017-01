Marquinhos Trad vai apresentar plano para substituir 4 mil demitidos da Seleta e Omep

Divulgação/Prefeitura Prefeito pode recontratar quem foi demitido em dezembro da Omep e Seleta Divulgação/Prefeitura Prefeito pode recontratar quem foi demitido em dezembro da Omep e Seleta

O anúncio feito por Marquinhos Trad depois da reunião com o procurador geral, do Ministério Público, Paulo Passos. A prefeitura vai apresentar, até a próxima segunda-feira (9), a proposta prevê que aproximadamente 4 mil funcionários que prestavam serviços para a Capital através da Seleta e Omep, sejam substituídos por aprovados em concursos que nunca foram nomeados.



De acordo com o prefeito, o plano de substituição será apresentado ao MP e se o órgão aceitar repassará o documento ao Judiciário. O fim do convênio da prefeitura com as instituições ocorreu no mês passado, pelo juiz David Gomes Filho, da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais de Campo Grande.



Ainda segundo Marquinhos, o objetivo é evitar que órgãos como os Centros de Educação Infantil (Ceinfs) fiquem com atendimento suspenso no início do ano letivo. “Vamos utilizar os concursados, retirar os excessos e manter os essenciais ao funcionamento dos Ceinfs”, afirma prefeito.



O pagamento do salário de dezembro dos comissionados que atuavam pelo convênio, de acordo com o prefeito, está sendo realizado um levantamento, para descobrir onde estão os mais de R$ 30 milhões aprovados em suplementação pela Câmara da Capital, em setembro de 2016. O valor estava destinado ao pagamento de salários de trabalhadores da Omep e Seleta.