Gilmar Olarte e esposa foram soltos nesta terça-feira na Capital

Prefeito afastado é soto após 45 dias na prisão

Após 45 dias presos na Capital o prefeito afastado Gilmar Olarte e sua esposa Andreia foram soltos nesta terça-feira (26), depois de renunciar o cargo de vice- prefeito da Capital.

Além do casal Olarte os empresários Ivamil Rodrigues e Evandro Farinelli são apontados pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado) como suspeitos de participarem de um suposto esquema de lavagem de dinheiro, associação criminosa e falsidade ideológica. A investigação gerou a operação “Pecúnia”, que culminou com a prisão do casal em na residência deles na Capital. Já os empresários são apontados como “laranja” e operadores de um suposto esquema que envolveria compra de imóveis.

Olarte também foi preso na operação Coffee Break, e denunciado por corrupção por supostamente ter participado de um esquema de cassação do prefeito Alcides Bernal (PP).