Revitalização de posto do Samu é comemorada com nova viatura

Divulgação

Uma nova viatura médica foi entregue para a base do Samu em Anhanduí, nesta segunda-feira. O veículo foi uma doação do Ministério da Saúde, avaliado em R$ 180 mil.



Além da viatura, o posto na região também recebeu revitalização. O antigo veículo de emergência possuía mais de cinco anos e a base não havia recebido nenhuma melhoria desde a sua ativação, em 2013.



Na Viatura de Suporte Intermediário vão um enfermeiro, um técnico de enfermagem e o condutor socorrista.



Em pronunciamento no evento de inauguração, o sub-prefeito do Distrito de Anhanduí, Ernesto Francisco dos Santos, destacou que o objetivo é fazer um atendimento mais rápido e seguro, para que pessoas em estado rapido tenham mais chance de sobreviver, além de uma melhor prestação de serviço no posto da região.