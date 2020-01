Hospital do interior recebe R$ 1 milhão em repasse público

Divulgação/ SIEMS Hospital da SIAS

Um repasse de R$ 1 milhão foi destinado a Saúde no Município de Fátima do Sul, graças a convênio firmado pela Secretaria de Estado de Saúde, o Município de Fátima do Sul e a diretoria do Hospital da Sociedade Integrada de Assistência Social (SIAS).

O dinheiro provém de emendas parlamentares, que serão utilizadas para o custeio e manutenção do SIAS e na oferta de serviços para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Está previsto ainda, a assinatura de outro convênio, desta vez no valor de R$ 300 mil, vindo de uma nova emenda parlamentar, focada apenas no custeio do Hospital da SIAS.

Divulgação/ MSGOV Convênio firmado pela Secretaria de Estado de Saúde, o Município de Fátima do Sul e a diretoria do Hospital da SIAS

Conforme o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, a necessidade da aquisição de recursos para o Hospital da SIAS se deve a qualidade do atendimento que é prestado para a população de Fátima do Sul e de cidades vizinhas. “Esse hospital tem um trabalho exemplar, que pode servir de modelo para outras unidades hospitalares e que traz resultados concretos na assistência hospitalar de Mato Grosso do Sul”, pontua.

Dentre os atendimentos ofertados pela SIAS, estão Clínica Médica, Obstetrícia, Pediatria, Ortopedia, Neurologia Clínica, Cirurgias Oftalmológicas, Gerais, Vasculares, Ginecológicas e Urológicas, além dos serviços laboratoriais, Raio-X, Ultrassonografia, doppler vascular e colonoendoscopia.