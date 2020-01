Conselho de Enfermagem denuncia Hospital Regional

Tamanho do texto

Em encontro, representantes do Coren-MS pediram apoio da OAB/MS para apurar irregularidades descobertas no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, a reunião aconteceu nesta terça-feira (14).

O Presidente do Coren-MS e Professor Sebastião Duarte, pontuou que existe uma falta de profissionais para o atendimento no Hospital Regional. Alegando uma suposta violação de direitos humanos, pela desassistência aos pacientes em decorrência do baixo número de profissionais

No encontro, o presidente ainda afirma que já foram feitas denúncias e ação civil no Ministério Público, a respeito da falta de leitos para enfermaria e cirúrgico, deixando pessoas com problemas graves em uma grande espera.

Em pronunciamento, a OAB/MS afirma que analisará o ofício e que qualquer infração cometida será cobrada.