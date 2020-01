Campo Grande receberá novos médicos na Rede Municipal de Saúde

Tamanho do texto

Reprodução

Foram convocados 18 novos médicos para compor o quadro de servidores e reforçar o atendimento na Rede Municipal de Saúde de Campo Grande, conforme publicado no Diário Oficial do Município (Diogrande) desta segunda-feira (20).



Destes 16 são médicos plantonistas 24h e dois médicos para atendimento ambulatorial 24h, eles devem integra os serviços médicos da Capital em breve. Somente na última semana, outros 44 profissionais já haviam sido convocados.



São três dias úteis, a partir da data de convocação, para o candidato se apresentar, na Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação, desta Secretaria Municipal de Saúde, com toda a documentação, na Rua Bahia, n. 280.



Se o prazo de apresentação não for respeitado, acarretará em desistência da convocação, tendo que o candidato refazer a inscrição para prestar serviços ao município.